Макс Кавалера отправи специален поздрав преди концерта на Soulfly в София (ВИДЕО)

Емблематичният Макс Кавалера отправи специален поздрав за българската публика преди концерта на Soulfly, който ще се състои на 8 юли в "Маймунарника" в Борисовата градина. След като миналата година братята Кавалера добре раздрусаха столицата отново с летен концерт, сега Макс се завръща със Soulfly, за да напомни защо винаги, когато идва в България, градусите стават рекордно високи, а спомените "парят" дълго време.

Припомняме, че концертът на Soulfly е част от турнето "Spirit Animal", а българската дата се осъществява отново благодарение на Blue Hills. Обиколката носи името на песента "Spirit Animal" от дванадесетия и засега последен студиен албум на групата – "Totem" (Nuclear Blast, 2022). Макс Кавалера пристига заедно със сина си Зайън, който е на барабаните. В сетлиста ще присъстват класики като "Back to the Primitive", "Eye for an Eye", "Inner Spirit", парчета от албума "Totem" (2022), както и вероятно кавъри на песни от Sepultura, бившата титулярна банда на знаменития бразилец.

Новините преди концерта

Само преди месец стана ясно и с кой басист ще дойдат Soulfly в София. Това е Чейс Брайънт, който е настоящ басист на Warbringer, с които е от 2016 г., като свири и в Exmortus, а също е концертен музикант и за Havok. Преди е бил в редиците за изявите на живо и на Enforcer и Jungle Rot. Той идва на мястото на напусналия наскоро Mike Leon, който беше в състава на бандата в продължение на 10 години в периода 2015-2025-а.

Подгряващата банда от българска страна също вече е ясна. Това са всеобщите любимци Urban Grey, които съчетават различни музикални стилове – траш метъл, дет метъл и хардкор, като създават уникално и разпознаваемо звучене. Сцената е естествена среда за групата – те са свирили в клубове и зали из цяла България и в различни части на Европа, като през годините са делили сцена с имена като Sepultura, Napalm Death, In Flames, Brujeria, Cannibal Corpse, M.O.D., Mayhem, Candlemass, Grave Digger, Hemlock и Odd Crew.

Дискографията на групата включва три албума: "Fearfight" (2008), "Age of Awareness" (2014) и "Freak Show" (2022). През март 2025 г. издават нов сингъл и видео със заглавие "Bleed" и в момента работят по следващия си албум. Известни са със своя мощен звук и силно сценично присъствие.

