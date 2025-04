Max Cavalera и Soulfly отново в София на 8 юли

На 8 юли Soulfly излизат на сцената на "Маймунарника" за гореща среща с българските фенове. След запомнящия се концерт на братята Cavalera миналата година, Мax се завръща в София – този път с групата, с която върви по своя път вече повече от две десетилетия. Датата е част от турнето Spirit Animal, а българският концерт е организиран отново от Blue Hills. Обиколката носи името на песента "Spirit Animal" от дванадесетия и засега последен студиен албум на групата – "Totem" (Nuclear Blast, 2022).

В прохладата на откритата сцена в Борисовата градина, в разгара на лятото и в сърцето на столицата, ще видим Max – китара и вокали – заедно със сина му Zyon на барабаните. В сетлиста ще присъстват класики като "Back to the Primitive", "Eye for an Eye", "Inner Spirit", парчета от албума "Totem" (2022), както и вероятно кавъри на песни от Sepultura, бившата титулярна банда на знаменития бразилец.

Българските фенове приветстват Cavalera

Срещите на родните фенове с фамилията Cavalera винаги са емоционални. И този път вечерта ще премине с много племенни танци, хедбенг, мошпит и свободно гласово избухване.

Приятно е да видим как вдъхновителят на безброй музиканти и проекти Max Cavalera продължава по своя път, развивайки музикална кариера, която има символично прекъсване при напускането му на Sepultura през 1997 г. Той остава лидер-пазител на вярата, че най-важното е да си искрен с музиката си и че най-ценното, което можеш да вложиш във всичко, което правиш, е душата.

Фотограф: Елена Ненкова

Max не се фиксира в миналото. Той живее тук и сега, твори, обикаля света, без да спира, без да крие своята номадска природа. Никакви шаблони, никакво подчинение на общественото мнение – Max диктува тенденции, поставя "модата" с новаторски подход, неразривно свързан с корените си. Със Soulfly той представя своя стил "трайбъл траш" – зареден с груув, заразен ритъм, енергия и хъс.

Опитът ни показва, че освен заклетите фенове, в забавата ще се включат и млади последователи. А колкото повече свежа кръв в публиката – толкова по-добре! Ето защо, както и при други събития, организирани от Blue Hills – деца до 9 години влизат безплатно. Доведете и своите наследници – точно както прави и самият Max!

Вече чуваме добре познатото броене на Max на португалски: "Um, dois, três, quatro..." Броим до три-четири и сме там – 8 юли, "Маймунарника"!

Допълнително ще бъде обявено кои ще са откриващите групи – очаква се това решение лично от Max Cavalera.

Вратите отварят: 18:30 ч., Начало на концерта: 20:00 ч.

Билети – в системата на Eventim.

