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Мила Георгиева, Атанас Кръстев и Григор Паликаров в "Колекция Stradivarius"

16 октомври 2026, 15:01 часа 896 прочитания 0 коментара
Снимка: Европейски музикален фестивал
Мила Георгиева, Атанас Кръстев и Григор Паликаров в "Колекция Stradivarius"

Точно на Димитровден, 26 октомври 2026 г., от 19:30 ч. зала "България" ще посрещне един от акцентите в 26-ото издание на Европейския музикален фестивал – концерт на цигуларката Мила Георгиева и виолончелиста Атанас Кръстев с Оркестър Cantus Firmus под диригентската палка на маестро Григор Паликаров. Събитието е част от концертната поредица "Колекция Stradivarius", която за втора поредна година среща публиката с изявени български инструменталисти и техните забележителни исторически цигулки.

В центъра на вечерта е едно музикално предизвикателство - Симфония концертанте в ми-бемол мажор, KV 364 от Волфганг Амадеус Моцарт, представена в различна от оригинала версия за цигулка и виолончело. Произведението, създадено първоначално за цигулка и виола, тук придобива друг звуков облик, разкривайки различни измерения на взаимодействие между двамата солисти. За виолончелиста Атанас Кръстев концертът ще бъде и възможност за ново музикално партньорство: "Много се вълнувам за това, че за първи път ще свирим заедно с Мила Георгиева. Програмата е страхотна, изключително неконвенционална", споделя музикантът. "За мен е особено интригуващо да открия тази версия на Симфония концертанте от Моцарт и като изпълнител, а не само като меломан. Мисля, че ще е интересно и за публиката да чуе как виолончелото поема ролята на виолата, как тембрите се смесват и се допълват", споделя още той.

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За диригента Григор Паликаров участието в "Колекция Stradivarius" е продължение на неговото дългогодишно музикално партньорство с Оркестър Cantus Firmus. Той определя поредицата като проект с "бутиково усещане". "Признавам си, че не познавам този вариант на Симфония концертанте и с нетърпение очаквам предстоящите репетиции. Всеки от солистите ще има и самостоятелна изява, съответно Мила с прочутата Сонатата за цигулка в сол минор "Дяволските трилери" от Джузепе Тартини, а Атанас с "Унгарска рапсодия" за виолончело и оркестър от Давид Попер. С оркестъра ще изпълним и една от не толкова популярните симфонии на Моцарт – Симфония №17, която е едно малко бижу, истинска перла. В годината, в която отбелязваме 270 години от рождението на Моцарт, това е един реверанс към този невероятно велик композитор", споделя известният диригент.

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Специално място в музикалната програма на концерта заема българската цигуларка Мила Георгиева – артист с международна кариера и концертмайстор на Симфоничния оркестър на Югозападното германско радио в Щутгарт. Тя ще излезе на сцената със своята цигулка Stradivarius "Montbel", предоставена й от ръководството на немския оркестър. Въпреки мащабната си международна кариера като солист, концертмайстор и камерен изпълнител, Мила Георгиева винаги е поддържала силна връзка с музикалния живот в България. Тя е концертирала с почти всички български оркестри и е сред артистите, които редовно се завръщат на сцената на Европейския музикален фестивал. Само преди месец Мила Георгиева бе избрана за носител на званието "Почетен гражданин на София", а отличието ще ѝ бъде тържествено връчено именно на концерта в зала "България".

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Събитието е част от 26-ото издание на Европейския музикален фестивал и се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и Столичната община – Календар на културните събития за 2026 г. Партньор в организацията е Общински културен институт "Надежда", където ще се проведат репетициите.

Билетите са почти изцяло изчерпани, като останалите единични места могат да бъдат закупени от Ticketsbg.com и на касите в зала "България". 

Пълна програма

А. Вивалди – Концерт за цигулка, виолончело и струнни в си-бемол мажор, RV 547

Дж. Тартини – Соната за цигулка и оркестър в сол минор "Дяволските трилери"

Д. Попер – "Унгарска рапсодия" за виолончело и оркестър

В. А. Моцарт – Симфония №17 в сол мажор, K. 129

В. А. Моцарт – Симфония концертанте в ми-бемол мажор, K. 364 - версия за цигулка и виолончело

По време на концерта ще бъде обявена и програмата за третия сезон на "Колекция Stradivarius", а присъстващите в залата ще имат възможност да закупят абонамент за новите концерти при преференциални условия.

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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