Как швейцарският град Базел успя да проведе едно от най-успешните издания на "Евровизия" през 2025 г. и какво можем да вземем като добри практики за домакинството ни на песенния конкурс в Бургас през май 2027 г.? Отговорите потърсихме с група от представители на неправителствени организации, инфлуенсъри и журналисти от различни медии, сред които и Actualno.com, по време на специално събитие, в което швейцарския опит срещна българското любопитство и стремеж към успешно провеждане на "Евровизия".

Посреща ни дъждовен Базел, съсредоточил цялата характерност на швейцарската култура от разнообразие на националности и езици. Градът е на над 2000 години и събира три култури и три езика, а в края на населеното място е изграден и постамент, символизиращ граничната точка на три държави - Швейцария, Германия и Франция. 40% от населението на Базел е чуждестранно, а с непълнолетното население на практика мнозинството няма право на глас в политическите процеси, особено що касае популярните и често провеждани в страната на национално и местно ниво референдуми. Вотове има средно 5-6 пъти годишно, макар на ниво държава допитванията до гражданите да са малко на брой, но за сметка на това ключови решения извън парламента.

Не всички въпроси се разбират от гражданите, споделят ни местни наблюдатели – затова всеки има достъп до публични становища, препоръки на правителствата и на партиите, които подкрепят. Активни в дискусиите са и организациите, които са замесени в конкретния въпрос. Нивото на политическа култура и гражданска ангажираност, разбира се, са на несравними нива спрямо българските - това помага политическият процес да протича гладко и успешно.

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"Евровизия е изцяло политическо събитие"

Наш домакин в експедицията е политологът и журналист Бруно Кауфман, който е и президент на Фондация "Швейцарска демокрация". Пътешествието ни през организационните въпроси и човешките истории зад създаването на "Евровизия" е водено от Кристоф Босхард – ръководител на маркетинг отдела и външните отношения в община Базел, който разказа кои са предизвикателствата в чисто политически, финансов и комуникационен план.

"Това е политическо събитие. Правилата са измислени по време на Студената война, когато държавите търсят начин за сближаване помежду си и намират културата и в частност музиката като възможност за това политическо сближаване", разказва ни Кристоф, цитиран от кореспондента на Actualno.com на място.

Директорът на маркетинга на Базел Кристоф Босхард. Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

На свое разположение местните власти успяват да привлекат 700 доброволци, а статистиката е категорична - 540 хиляди туристи и осем дни с концерти, музика и мащабни събития, които Базел записва в своята история. Само двата полуфинала и финала на "Евровизия" привличат повече от 166 милиона зрители.

Докато започне обаче фактическата организация на конкурса в Базел, местната управа и гражданите преминават през немалко препятствия по пътя. Процедурата особено на политическо ниво не е никак лека – за да бъде одобрен града за домакин се минава през редица гласувания на ниво кантон, на ниво местен парламент и резолюция, която се изпраща на Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), които са притежателите на правата.

Референдум срещу "сатанисткия" конкурс

"Нашата роля е повече като организатор, а не толкова като просто град домакин. Бяхме длъжни да осигурим нужната политическа подкрепа в местния парламент, за да имаме нужния бюджет за организацията. Вложени са само местни средства, без подпомагане от федералния централен бюджет на страната – 37,5 милиона франка", спомня си още Кристоф. Сумата се равнява на близо 41 милиона евро. На този фон българското правителство и община Бургас до този момент са заложили двойно по-малко средства - 20 млн. евро от бюджета за 2026 г., като кабинетът отпусна допълнително над 4,8 млн. евро на Община Бургас, а самата община заложи 1,5 млн. евро в своя бюджет за стартова подготовка.

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Веднага след успешното събиране на политическа подкрепа за решението Базел да бъде домакин на песенния конкурс обаче възниква сериозно предизвикателство - иницииран е референдум, с който се настоява "Евровизия" да не се състои в Базел. Пряката демокрация в страната позволява тази процедура да се случи с едва 3000 събрани подписа, а с друг въпрос и близо 4000 подписа се инициира въпроса дали да изобщо Швейцария да е домакин. Аргументите на инициаторите на гражданското недоволство - конкурсът е "сатанитски" и "прекалено либерален", както и ненужен за страната, която традиционно проявява изолационитска политика и липса на активно участие по международните въпроси на европейския континент.

След проведения референдум 66,6% от населението на Базел гласува в подкрепа на организацията и на заделения бюджет при над 50% избирателна активност. На въпрос на Actualno.com дали този вот може да се разчете като препотвърждаване на вече наличното политическо решение на парламента, Бруно Кауфман потвърди, че на практика това са и очаквали като резултат – доверие на хората към решението на парламента, което от своя страна е било взето с 89 гласа в подкрепа срещу 4 против на местно ниво. Цялостно нивото на политическо доверие към националната власт е на рекордните над 85% - не само едни от най-високите стойности в Европа, но и в световен мащаб. Именно затова резултатът от вота не е неочакван. "Щяхме да бъдем доста изненадани, ако имаше някакво разколебаване точно на финалната права преди началото на същинската организация", подчертава още Кристоф Босхард.

Сигурността и войната в Израел

Особен е и моментът, в който се провеждат концертите и съпътстващите събития в различни райони на страната, с напрежението около войната в Израел. В "Евровизия 2025" в Базел самата държава е представена от изпълнителя Ювал Рафаел с песента "New Day Will Rise". Участието на страната обаче предизвиква протести и инцидент по време на откриващия парад, както и спорове около вота, които впоследствие доведоха до промени в правилата и бойкоти за следващото издание през 2026 г. във Виена.

"Плановете за сигурност ни представят пред света. Важният въпрос бе имаме ли капацитета да подсигурим визитата на толкова хиляди туристи от всички европейски страни. ... Трябваше да опазим делегацията на Израел и да изработим стратегии да се справим с всякакви организирани и спонтанни демонстрации, но при пълно запазване на свободата на словото", припомня ни Кристоф по време на своята презентация за организацията на "Евровизия".

Политологът и директор на Фондация "Швейцарска демокрация" Бруно Кауфман. Снимка: Ивайло Илиев/Actualno.com

"Това е шоу за телевизията, не за хората в арената"

Директорът на маркетинга ни споделя този факт, който сякаш убягва от изначалната призма на разсъждение за конкурса. Именно споровете за капацитета на залите в България също бяха на дневен ред при избора на Бургас за домакин, вместо София.

"Имахме и медийна подкрепа, която ни даде увереност в работния процес. За разлика от европейското първенство по футбол, което се организира между Швейцария и Австрия и тогава имаше изначално негативно отношение, което се отрази впоследствие и на резултата от организацията на мачовете", споделя още Кристоф Босхард.

Специален репортаж на Ивайло Илиев/Actualno.com от Швейцария. Проектът "Мрежи в действие" е финансиран в рамките на Механизма за гражданска активност и прозрачност на Швейцарско-българската програма за сътрудничество.