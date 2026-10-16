Moshino се присъединява към шоуто на Modestep в София на 6 ноември

Moshino става част от предстоящото клубно шоу на Modestep в София тази есен. Събитието ще се състои на 6 ноември в клуб FOMO, а билети все още има в мрежата на Ticket Station на цени от 35 евро. След по-малко от месец софийската публика ще се потопи в света на Modestep - успешният проект, воден от Josh Friend. Към неговото шоу в София, част от европейското му турне, се присъединява и Веселин Падолски-Moshino.

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Moshino е български артист и продуцент с над 17 години активна артистична дейност. Неговият отличаващ се стил съчетава дъбстеп, дръм енд бейс, UK garage, брейкс с бас музика. В началото на тази година той издава сингъла "Hashira", част от специалното издание "7 Years Sound In Picture Anniversary Special" на Sound In Picture, парче стигнало отвъд океана. Артистът работи и по нов проект - албума "A New Universe Is Born", който посвещава на новородената си дъщеря Евелин. В него Moshino има колаборации с артисти от държави като Австралия, Швейцария и други. Диджеят вече има един албум зад гърба си - "Eternal Bonds", който излиза през 2024 г. и включва 7 трака. Албумът е създаден като музикален мемориал в памет на кучето му Амбра, заемало важна част от живота му.

На 6 ноември артистът ще излезе на сцената на клуб FOMO с warm-up сет, който ще включва авторска музика и тракове от предстоящия му нов проект. Веднага след него започва и шоуто на Modestep, който пристига у нас с двама нови мистериозни маскирани участници. Създаден в Лондон през 2010 г., Modestep бързо се утвърждава като една от водещите формации в кросоувър стила в съвременната бас музика с хитове като "Sunlight", "Feel Good", "To The Stars" и "Show Me A Sign". Modestep има зад гърба си три студийни албума – "Evolution Theory" (2013 г.), "London Road" (2015 г.) и "Give Up The Ghost" (2025 г.), като през годините непрекъснато развива своя звук, смесвайки дъбстеп, дръм енд бейс, рок и електронна музика. Миналата година с издаването на албума "Give Up The Ghost" Modestep направи голямото си завръщане след 10-годишно затишие.

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За концерта си у нас Josh Friend идва със сетлист, обхващащ целия му каталог - от популярните хитове до парчета от последния му албум. Билети за шоуто на Modestep и Moshino на 6 ноември в клуб FOMO има в мрежата на Ticket Station на цени от 35 евро. Актуална информация за събитието следете тук.