No More Many More представят четвъртия си албум "Един от тях" с концерти в София и в страната

"Един от тях" е четвърти за групата, която отказва да играе по правилата и достига до хората без да използва заобиколни пътища. С честни думи, силни ангажирани текстове и неповторим стил – право в сърцата на публиката Методи Кръстев, Радослав Гергов, Камен Александров, Владимир Иванов, Мартин Стоянов-Martist и Гриша Георгиев са тук, за да останат и да разбъркат музикалното статукво у нас. До края на годината No More Many More представят "Един от тях" на национално мини турне, датите за което можете да откриете в социалните мрежи на бандата.

Още: Jonathan Roy за първи път в София през май 2024 г.

Новият албум на No More Many More "Един от тях" съдържа десет песни и във всяка една липсва компромис със стила и разбиранията на авторите. Под повърхността на характерната за Методи и компания музика и константно силните текстове, в него се отличават и повече дръзки звукови експерименти, перфектната комбинация за нови и стари фенове на No More Many More с включването на бруталните бас линии от Гриша Георгиев, синтове и пиано на Мартин Стоянов-Martist, който се e погрижил и за финалните микс и мастеринг на албума.

На 13 декември, освен представяне на новия албум "Един от тях" и видео премиера на новата песен "Остани човек", публиката на No More Many More ще види на сцената в клуб Строежа и близкия приятел на бандата – актьорът Валери Йорданов, с когото групата има дует, и специалните гости на вечерта – новото българско синт поп явление група BROPUNZEL.

Ефектното видео към "Остани човек" – дело на режисьора Боян Карамфилов, ще бъде достъпно за всички още на следващия ден, 14 декември в 11:00 ч. в YouTube канала на бандата. В него има избрани кадри и от първото му представяне на живо пред фенове преди месеци по време на големия концерт по случай 10-годишнината на групата.

Още: ТДК пусна първи клип от албума си "Неместа" (ВИДЕО)

Билети за концерта има тук, пълен списък на датите от турнето може да намерите в социалните мрежи на групата, а събитието в София и всички детайли във Facebook вижте тук.

Интервю: Методи Кръстев: Има подем в създаването на българска музика, но става въпрос за много труд и време, които инвестираш