Oddland и Trope подгряват концерта на Soen в София (ВИДЕО)

Още: Five Finger Death Punch: Метъл юмрукът от САЩ, който ще се стовари в София

Финландската прогресив метъл формация ODDLAND е създадена през 2003 г. в град Турку. Групата сплотява агресивни тонове, просторни текстури, преплитащи се в мелодичност. Дебютният им албум "The Treachery Of Senses" излиза през 2012 г., миксиран и мастериран от Dan Swanö (Edge of Sanity, Katatonia, Bloodbath). Записът бива посрещнат с множество критични овации, включително похвали и първокласни публикации в "Rock Tribune", "Metal Hammer" и "Inferno", възхваляван като един от най-добрите прогресив метъл албуми във Финландия. През 2016 г. следва запис на великолепен втори албум - "Origin", във Fantom Studios (Insomnium, Korpiklaani, Oranssi Pazuzu), след което е смесен и мастериран от Daniel Bergstrand (Meshuggah, In Flames, Dimmu Borgir) и издаден по целия свят чрез Sensory Records. Третият албум на Oddland излиза през 2022 г. и носи името "Vermilion". С безумно удивителна продукция, отвеждаща слушателя във вселената на Tool. "Vermilion" не е нищо друго освен шедьовър от продуцентска гледна точка, който съчетава всичко, което любителите на прог музиката обичат. Миксиран и мастериран от Carson Slovak и Grant Mcfarland (Black Crown Initiate, Rivers Of Nihil).

TROPE

Още: Експресивната буря Palaye Royale с емоционален концерт в София (СНИМКИ)

Trope е алтернативна рок група с прогресив елементи, включваща вокалистката Diana Studenberg и китариста и продуцент Moonhead. Групата е създадена през 2016 г. като през следващите няколко години се занимава с писане и запис на демота, които се превръщат в дебютния им албум "Eleutheromania". През 2022 г. Trope тръгват на дълго турне като съпорт на Pineapple Thief, последвано от щатско турне със Symphony X и Haken. Тази година ще излезе официално и вторият албум на групата, който носи името "Dyad". В него участие ще вземат световно признати музиканти като Gavin Harrison (Porcupine Tree, The Pineapple Thief), Ryan Van Poederooyen (Devin Townsend), Gunnar Olsen (Puscifer).

Билетите за концерта на SOEN – ODDLAND – TROPE могат да бъдат намерени в мрежата на EPAY.GO. Цената на един билет е 50 лв, като в деня на концерта на 16 октомври и на място пропуските ще са по 60 лв.