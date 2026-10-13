От Монсерат Кабайе до Carnegie Hall: Тамара Радженович идва в София

Има артисти, за които музиката не познава граници – между поколения, жанрове и сцени. Тамара Радженович е сред тях. Британско-черногорското сопрано изгражда международна кариера, която я отвежда от Лондон до Ню Йорк и до престижни сцени в Европа, Съединените щати и Азия.

На 9 март 2027 г. Тамара ще гостува в София с "From Opera to Hollywood" – мащабен симфоничен гала концерт, който ще превърне Зала 1 на Националния дворец на културата в място, където светът на операта среща магията на киното.

Артистичният път на Тамара започва още в ранна възраст и продължава във Великобритания, където тя учи в Royal College of Music в Лондон. Определяща глава в нейното артистично развитие започва на 19-годишна възраст, когато става ученичка на легендарното сопрано Монсерат Кабайе, а впоследствие и нейната последна ученичка. Кабайе се превръща във важен ментор за младото сопрано, а отношенията между двете надхвърлят рамките на традиционното вокално обучение и оставят трайна следа в развитието на Тамара като артист.

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Оттогава кариерата ѝ я отвежда до престижни сцени в Европа, САЩ и Азия, сред които Carnegie Hall в Ню Йорк, Cadogan Hall в Лондон и Dai-ichi Seimei Hall в Токио.

На 27 ноември 2026 г., само няколко месеца преди концерта си в София, Тамара ще се завърне в Carnegie Hall, този път на легендарната сцена Stern Auditorium / Perelman Stage, където ще бъде водещ солист във "From Opera to Hollywood" с Orchestra of St. Luke’s, заедно с международно признатия турски тенор Мурат Карахан.

Постиженията ѝ са признати и извън света на класическата музика. Тамара е включена в престижната селекция Forbes Europe 30 Under 30, която отличава ново поколение млади личности със значими постижения и влияние в своите области.

Днес Тамара принадлежи към поколение артисти, които привличат нова публика към класическата музика, без да се отдалечават от нейните традиции. Репертоарът ѝ естествено преминава между опера, филмова музика и мюзикъл, съчетавайки класическото вокално изкуство със съвременна сценична естетика.

Тази идея стои в основата на "From Opera to Hollywood" – мащабен симфоничен гала спектакъл, в който Тамара ще бъде на сцената със симфоничен оркестър, хор и специални гости. Програмата ще премине от едни от най-обичаните произведения на оперния репертоар до емблематична музика от света на киното, превръщайки вечерта не просто в традиционен рецитал, а в цялостно музикално и сценично преживяване.

Концертът в София е част от разрастващата се международна концертна програма на Тамара Радженович. След появата ѝ в Carnegie Hall в Ню Йорк, сезон 2027 ще я отведе на големи европейски сцени, сред които Wiener Konzerthaus във Виена, Националният дворец на културата в София, AKM в Истанбул, концертната зала "Ватрослав Лисински" в Загреб и Cadogan Hall в Лондон.

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Тамара вече е имала възможност да се представи пред публика в София, като през май 2026 г. гостува на сцената на Софийската опера. Концертът ѝ в Зала 1 на Националния дворец на културата на 9 март 2027 г. ще бъде нейният първи голям самостоятелен концерт в българската столица и ще даде възможност на широката българска публика да се докосне до нейното изкуство чрез мащабна симфонична продукция.

Билети за концерта можете да откриете онлайн и в билетния център на НДК.