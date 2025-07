Почина легендарен музикант от Iron Maiden

Меломаните по целия свят са натъжени от новината, че Пол Марио Дей - оригиналният вокалист на метъл иконите Iron Maiden, е починал на 69-годишна възраст. Престоят на Дей в ранния състав на Iron Maiden е кратък, след като е привлечен от басиста Стив Харис, за да се присъедини към групата в края на 1975 г. Първоначалният състав на бандата просъществува само десет месеца, като Дей напуска след твърдения, че му липсват енергия и харизма.

"Когато пеех в Iron Maiden, това беше нова кръчмарска група и никой не искаше да ги види или чуе", спомня си по-късно Дей за престоя си в групата, цитиран от "Billboard". "Всички бяхме никои, всички се опитвахме да правим най-добрата музика, на която сме способни, и се борехме за публика." Въпреки че е бил член на групата на живо и не е записвал нищо, Дей е заменен от Денис Уилкок, който също е краткотраен член на групата, издържал само до 1978 г., без да участва в нито един записан материал. По-късно Уилкок е заменен от Пол Ди'Ано, който участва в първите два албума на групата, преди да бъде заменен от дългогодишния вокалист Брус Диксинсън. Ди'Ано почина през октомври 2024 г.

RIP Paul Mario Day, the first vocalist for Iron Maiden. Fly high bro. #IronMaiden #rippaulday pic.twitter.com/MgpWiJnnBK — Shane 🇮🇪🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🦇 (@Shane64164926) July 29, 2025

Дебютният самостоятелен албум на Iron Maiden от 1980 г. съдържа и песента "Strange World", за която Дей по-късно твърди, че е написана в съавторство, без да бъде надлежно отбелязана. "Тогава всички бяхме на една и съща страна и все още ме боли, когато си помисля, че първата песен, която някога съм композирал, е включена в албум с големи продажби и никой не знае, че това съм аз", казва той.

През 2019 г. обаче Дей заяви, че въпросът за съавторството е "приключен", като добави, че "всичко е наред, що се отнася до това".

El mundo del rock despide a Paul Mario Day, voz fundacional de Iron Maiden y parte esencial del legado del heavy británico. El músico falleció en Australia tras una larga batalla contra el cáncer.



Day formó parte de Maiden desde su creación en 1975 hasta 1976, y más tarde lideró… pic.twitter.com/CAuj2MjUaC — Rockaxis (@rockaxisoficial) July 29, 2025

Кариера след Iron Maiden

След краткия си престой в Iron Maiden Дей е фронтмен и на групите More и Wildfire, преди да се присъедини към реформираната версия на английските глем рокери Sweet като техен вокалист заедно с китариста Анди Скот и барабаниста Мик Тъкър. "През 1985 г. Мик Тъкър и аз събрахме първия нов състав на Sweet след прекъсването на оригиналната група", пише Скот в пост в знак на почит, споделен във Facebook. "Имахме нужда от певец и когато Пол пристигна на прослушване, не потърсихме повече. Първите ни дати бяха в Австралия, напълно разпродадени, което предвещаваше добро бъдеще. Европа последва примера и три разпродадени вечери в Marquee в Лондон доведоха до издаването на албум на живо, видеоклип и DVD. "Live at the Marquee" се представи добре в различни класации по света, а вокалното изпълнение на Пол издържа проверката на времето".

Paul Mario Day, Iron Maiden's first lead singer, has passed away at the age of 69 pic.twitter.com/d5SiBkL0PD — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) July 29, 2025

"Пол беше огромна част от Новата вълна в британския хеви метъл от времето, когато беше в ранната версия на Iron Maiden, и, разбира се, фантастичното му изпълнение в албума "Warhead", се казва в изявление на More в социалните мрежи за наследството на Дей.

Той беше обичана фигура в британската рок музика и изнесе много запомнящи се концерти, не на последно място легендарното шоу "Monsters of Rock" в Castle Donington през 1981 г. с AC/DC, Whitesnake/David Coverdale, както и турнета с Iron Maiden, Def Leppard и много други легендарни изпълнители."

През 80-те години Дей се премества в Австралия, където продължава да работи като активен музикант до смъртта си. "Изказвам най-дълбоки съболезнования на съпругата му Сесили, семейството и приятелите му", добавя Скот в поста си. "Тъжен ден за всички фенове на Sweet."

