Блестящи The Smashing Pumpkins на Hills of Rock 2025: Финал на един незабравим фестивал (СНИМКИ)

Hills of Rock 2025 приключи все така твърде бързо и с все така силни и незабравими емоции. В третата вечер на любимия фестивал на Гребната база в Пловдив и трите сцени ни дадоха силен финал, а The Smashing Pumpkins закриха събитието със супер звук и типичното им звучене - смесица от тежки рифове и неповторимия глас на Били Корган.

Последната вечер започна отрано в 17 ч. с Vukovi, които бяха изненадани колко много хора са дошли да ги слушат и гледат под жаркото слънце. Най-сърцатите им фенове ги подкрепяха на всяко парче, а шотландските рокаджии дадоха всичко от себе си, за да "зарибят" тепърва нови и нови хора с музиката си.

Static-X с бруталния си вокалист, фотограф: Цветан Узунов

След тях на голямата сцена с известно закъснение излязоха Static-X. Към тях интересът беше значително по-голям, но това е нормално, като се има предвид сериозната им популярност в България. Макар и без оригиналния им лидер Уейн Статик, който си отиде от този свят през 2014 г., и беше и лицето, и душата на формацията, бандата продължава да "кърти" с тежкия си звук. И на Hills of Rock американците ни показаха защо продължават да имат вярна публика.

Симпатягите от While She Sleeps, фотограф: Цветан Узунов

Още: Merci, Gojira! Hills of Rock 2025 започна с огън и метъл щастие! (СНИМКИ)

Последва шоуто на While She Sleeps - британските метълкор симпатяги, които бързо-бързо върнаха настроението на публиката след паузата. Танци, вятър и страхотна музика - всичко беше подредено идеално, за да ни подготви за едно изключително изпълнение, което мнозина чакаха със затаен дъх.

Да си дойдем на думата

Mastodon. Мощни, властни и с помитащ звук - Mastodon ни залепиха на терена на главната сцена и ни поведоха на метъл пътешествие. "Ghost of Karelia", "The Motherload", "Megalodon", "More Than I Could Chew", "Mother Puncher", "Blood & Thunder", "Supernaut" - тези и още култови парчета огласиха Гребната база и хвърлиха в екстаз публиката. Перфектно шоу, щастлива публика. Поне на главната сцена, защото на сцена "Строежа" нещата стояха по коренно различен начин.

Mastodon с изключително представяне, фотограф: Цветан Узунов

По програма в 21:15 ч., след старта на сета на Mastodon, Dope трябваше да забият на сцена "Строежа", като от известно време феновете им недоволстваха, че двете групи се покриват. Е, в крайна сметка покриването беше минимално поради сериозни технически проблеми, които забавиха изключително много излизането на Dope. От "Строежа" по-късно обясниха, че е имало повреда в апаратурата на групата, с която самата формация пътува. В изявление в социалните мрежи се казва още, че не само апаратурата, но и екипът е чужд и групата би трябвало най-добре да знае какво се случва.

Още: Безкомпромисни Machine Head на Hills of Rock 2025: Втори ден жега, пого и тежка музика (СНИМКИ)

Фронтменът на Dope не спести псувни, критики и видимо бе ядосан от случващото се. В крайна сметка сетът им започна някак, свърши по-бързо, отколкото искаха феновете и много от тях останаха разочаровани. Подобни случки обаче на Hills of Rock са изключително рядко срещани (да не кажа, че липсват), защото хората, които създават този фестивал, са последните, които биха искали да има технически проблеми и недоволни посетители.

Талантливият особняк Били Корган, фотограф: Цветан Узунов

Драми на главната сцена нямаше и вече беше време за големия финал. Не само на третия ден, но и на целия фестивал. По традиция на Hills of Rock има един хедлайнер, който е по-различен и утолява жаждата за алтернативен рок. Тази година това бяха The Smashing Pumpkins, а всички фенове, които ги чакаха нетърпеливо, знаеха, че предстои наистина силно шоу.

Още: Suicidal Angels със специална покана за концерта им в София през септември (ВИДЕО)

Специфично-симпатичният Били Корган в началото бе леко резервиран, но реакциите на публиката му подсказаха, че България е точното място и много по-рано е трябвало с групата да дойдат тук. Всички ние, попивали музиката от края на 80-те и 90-те и формирали своя усет към рока, няма как да сме безразлични към творчеството на Тиквите - техните песни винаги са били по-различни и безспорно запомнящи се.

Фотограф: Цветан Узунов

От хедлайнера в последната вечер на Hills of Rock 2025 чухме балансиран плейлист от тотални хитове и по-непознати парчета, изкусно миксирани с визуално шоу и наистина кристален звук. И да, този път нямаше страстна интеракция с публиката, но и не знам защо някой е очаквал точно пък The Smashing Pumpkins да скачат в публиката, да хвърлят чаши или да качват крещящи жени по сцената. Тяхната творческа сърцевина е по-различна, музиката им дори не предполага подобен тип поведение. Тя е потапяне, от което излизаме заредени и щастливи.

Още: Слаш е бог! Аксел Роуз е велик! Guns N' Roses изпяха живота си пред над 40 000 в София

Георги Згуров - Гурко беше активна част от фестивала и се качи поне два пъти на сцена - веднъж с Greesh и още веднъж с Анимационерите, фотограф: Цветан Узунов

В последния ден на фестивала другите две сцени не разочароваха с лайнъп. "На тъмно" ни срещна с разнообразна музика от Darzz, Do Sho Band, Arika Adams, The Lefties, Taraleshta, а след финала на The Smashing Pumpkins слушахме Уикеда. На сцена "Строежа" пък гледахме и слушахме Ouch Blanket, Анимационерите, Тъмно, злополучните Dope и H-BLOCKX след 00:30 ч.

Още: Легендарните Dream Theater подчиниха Пловдив (СНИМКИ)

Чакаме Hills of Rock 2026

Фотограф: Цветан Узунов

За най-заклетите фенове на фестивала с последната вечер нахлуват мисли за следващото издание. Hills of Rock е събитие, носещо неповторима музикална динамика, караща хората да търсят музиката, да намират нови вдъхновения, да крещят любимите си песни с любимите си групи - именно това го прави любим фестивал на страшно много меломани.

Разбира се, винаги ще има недоволни - всеки отива с определени очаквания и понякога някои от тях не са удовлетворени. Други пък са се научили да преживяват събитието максимално добре, да се наслаждават и да пулсират в ритъма на музиката, а да не обръщат внимание на всичко дребно.

Фотограф: Цветан Узунов

И така, Hills of Rock 2025 отново не ни разочарова. Отново ни доведе страхотни групи, отново ни показа, че в България се правят фестивали от топ ниво и все повече грандиозни музикални имена ще идват, за да свирят за нас. Вече гледаме към 24, 25 и 26 юли 2026 г., когато ще бъдем част от Hills of Rock. Отново. Това си е чиста любов.

Фотограф: Цветан Узунов

П.П. Подочух, че има недоволни, защото на финала нямало фойерверки. Някак фестивалът не бил закрит грандиозно. В последните дни в България бушуват ужасяващи пожари, температурите са нечовешко високи, а специално на 27 юли в Пловдив вятърът беше много силен. Аз по-скоро бих казала - голяма работа, че нямаше фойерверки за край на фестивала. Защото фойерверките останаха в сърцата ни - там пожарът ще си гори чак до догодина.

Автор: Неда Ковачева