Пол Маккартни направи виртуален дует с Джон Ленън (ВИДЕО)

Сър Пол Маккартни направи виртуален дует с гласа на Джон Ленън, извлечен от запис на откриването на турнето му "Got Back" във Вашингтон. Легендата на "Бийтълс" развълнува тълпата в Спокейн, Вашингтон, като изпълни класическата песен на групата "I've Got a Feeling" с кадри на Ленън от филма на Питър Джаксън "Бийтълс": Get Back" на заден план.