Поли Генова като диско кралица (ВИДЕО)

Днес е официалната премиера на най-новото парче на Поли Генова – "Last Night". Песента е в диско и синтуейв стил и изцяло отговаря на най-актуалните тенденции в световната музика.

"Last Night" e създадена от екипа, който стои зад хита на Поли "How we end up". Автор на музиката е световноизвестният композитор и продуцент naBBoo, работил със звезди като Кайли Миноуг. Текстът пък е написан от талантливата изпълнителка Romy Dya, позната на публиката с хита си "So Far Away" заедно с David Guetta и Martin Garrix. Режисьор на видеото е Томислав Михайлов – Чочо. Клипът ни връща в 80-те и впечатлява с много блясък и ефектна хореография, дело на Милен Данков. Във видеото Поли сменя няколко провокативни визии, за които се грижи стилистът Стоян Апостолов. Уникалните костюми, с които изпълнителката е облечена, са специално изработени за клипа от дизайнерката Пембе Кенан."С "Last Night" изпращам положителната си енергия до всички мои фенове, защото в тези трудни времена имаме нужда от повече усмивки и добро настроение. Надявам се тази песен да повтори успеха на "How we end up" и да докосне всички почитатели на хубавата музика. Благодаря на невероятния ми екип, който въпреки необичайната обстановка успява да създава наистина качествени продукти", заяви Поли Генова.