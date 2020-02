Пускат допълнителна дата за шоуто на легендата Ray Gelato в София

Суинг културата оживява! Кръстникът на суинга Рей Джелато и неговият бенд The Giants идват в България за специална вечер, посветена джаз, суинг и джайв културата. Първоначално обявената дата за концерта, 12 март, е почти разпродадена, което дава възможност на организаторите да добавят още една вечер в Sofia Live Club с легендарния джазмен. Той и шестчленният му бенд ще удължат престоя си с няколко дни, за да запознаят феновете с магията на суинга, бродила из Америка през 20-те!

Специални гости на събитието ще бъдат и представители на най-популярното училище за суинг танци у насТяхна страст е музиката от 30-те и 50-те години на миналия век, а школата им е сред първите в България, където всеки може да се научи да танцува Charlston Solo, Boogie Woogie или Jive 50s. На 12 и 13 март Lindy Hop ще бъдат само малка част от шоуто на Рей Джелато и заедно ще пренесат София назад във времето, обратно в „Голямата депресия“ на Щатите, където единствено тази музика е правила хората щастливи. Втората изненада и в двете вечери на концерта ще бъде, взела участие в музикалния формат „Гласът на България“.Тя изучава пеене в известния музикален колеж „Бъркли“ Бостън, където взима участие в различни джаз формации. В България се изявява съвместно с водещи джаз музиканти в стилове като суинг, боса нова, мюзикъл, блус и класически джаз. Весела е специалният избор на Рей Джелато, с когото се запознават по време на незабравим джем сешън на джаз фестивала в Банско. На 12 и 13 март двамата официално ще се качат на една сцена и ще пренесат удоволствието от това да пеят заедно в Sofia Live Club. Билети на цени отможете да намерите в мрежата на Eventim.bg . На място в Sofia Live Club на 12 и 13 март цената ще бъде 60 лева. Вратите отварят в 20:00. Концертът започва в 21:00.

Рей Джелато и The Giants възраждат интереса към винтидж джаз и суинг ерата с толкова модерно звучене, че „сънените“ класики на 20-те оживяват по нов, магичен и мащабен начин из цяла Америка, а малко след това в целия свят. През 2020 г. „кръстникът на суинга“ отбелязва 25-годишния юбилей на бенда с нов албум, а София е сред първите градове, които ще сложат обувките за суинг.Рей Джелато започва да свири на саксофон през 1979 г. на старите Rock’n’roll записи на баща си. По-късно официално учи музика в City Lit College в Лондон и взима частни уроци от великолепния саксофонист на Великобритания, покойният Пат Кръмли. Интересът му към музиката скоро прекрачва границите на R&B и Rock’n’roll звученето и се потапя дълбоко в творчеството на джаз великани като Бен Уебстър, Колман Хокинс, Лестър Йънг и много други. Имал е щастието и да работа с велики артисти като Сам Бутера, Скот Хамилтън, Бъди Тейт, Ван Морисън. Свирил е с популярните Echoes of Ellington Jazz Orchestra, The Barcelona Big Blues Band и Philadelphia’s City Rhythm Orchestra. Цели 9 пъти гостува на един от най-важните джаз фестивали в световен мащаб –. Също джаз фестивалът в Монреал, Карнеги Хол, в джаз клуба The Blue Note в Ню Йорк. Всяка година, на връх най-светлите коледни празници, е специален гост на най-популярния джаз клуб във Великобритания -. Приема да свири на ред светски събития, сред които най-запомнящи са приемите в кралския двор и, разбира се, сватбата на сър Пол Маккартни.