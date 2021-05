Първият летен фестивал в България за 2021-ва година, Music Daze ще се състои на 11, 12 и 13 юни в Пловдив

Nouvelle Vague (FR), Asian Dub Foundation (UK), Burak Yeter (TR),

Ицо Хазарта и Ъпсурт (BG)

Music Daze качва фестивалното забавление на най-високата точка в града – в пряк и в преносен смисъл! Музиката, танците, приятелството, радостта и светлината ще бъдат над Пловдив уикенда на 11, 12 и 13 юни! За първи път второто по височина тепе в града – хълм Бунарджика, ще е място за тридневен фестивал, който освен с музика, звук и светлина, ще зашемети гостите на събитието с поразяващата гледка към целия град и красивите планини около него.

посреща три големи имена от европейската сцена! Ще гледаме ефирните, чиято музика е сякаш създадена именно за прекрасни летни вечери, а съвършените им аранжименти и кавър версии са майсторството им на живо – това ги прави идеални за хедлайн на фестивали от този тип.ще аплодира и– те владеят света със смесица от брейкбийт, дъб, рага и пънк – стихия, която тресе големите фестивални сцени от много години. През 2021-ва музиката им отново е по върховете на британските чартове, самото им присъствие във време на пандемия в Пловдив е приятен жест към хилядите им фенове в България, които са ги гледали на живо винаги при напълно разпродадени зали.приветства още една истинска фестивална звезда –. Неговият стил, познат в цял свят и получил заслужено признание на Exit, Tomorrowland и EDC Mexico, ще върне радостта от всички пропуснати танци на открито през последната, трудна за всички хора по света година.предлага и българско хедлайн изпълнение – абсолютно ексклузивно фестивално шоу на, красиво допълнени от. Всички разтърсващи олд скуул Ъпсурт класики от 1996 година до днес и топ хитовете от соло албума на Ицо Хазарта „в едно шоу, в една фестивална вечер в Пловдив.очаква Mе And My Devil , Innerglow, Керана и космонавтите, Stop The Schizo, Krekhaus, Le' Push, K.Lina и други.Ако капацитетите, свързани с Ковид пандемията, позволят, допълнително ще бъдат обявени и еднодневни билети. Деца до 9 години влизат без билет.