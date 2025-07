Орбан докосна дъното с кампания срещу Зеленски и лидера на унгарската опозиция (СНИМКА)

Правителството на унгарския премиер Виктор Орбан слезе на още по-ниско ниво в кампанията си срещу бъдещото членство на Украйна в Европейския съюз и в кампанията си срещу местната опозиция. Властите в Будапеща вече разпространяват карикатура на украинския президент Володимир Зеленски заедно с лидера на унгарската партия "Тиса" Петер Магяр, който води в социологическите проучвания. И двамата са изобразени като марионетки, а лозунгът на "политическата реклама" гласи "Като две яйца".

Orban sinks lower — caricatures of Zelensky appear on Hungarian billboards



🇭🇺On Hungarian billboards, Zelensky and opposition leader Peter Madjar are depicted as puppets hatching from eggs, holding Ukrainian flags. The slogan: "Mint két tojás" — "Like two peas in a pod."



