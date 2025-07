Любимец на Тръмп го изложи за Иран и забърка каша с оръжието за Украйна. Последствия за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Не сме наложили пауза на изпращането на оръжия на Украйна". Тези думи на Тами Брус, говорител на Държавния департамент на САЩ, определено доказаха, че във Вашингтон текат вътрешни борби относно войната в Украйна. Това беше отбелязано в публикации на авторитетни американски медии – например The Wall Street Journal фокусира вниманието върху Елбридж Колби, зам.-секретар по отбраната на Пентагона. Той бил казал, че американското министерство на отбраната щяло да даде варианти за решение на президента на САЩ Доналд Тръмп "съвпадащи с целта му да доведе до край тази трагична война. Министерството стриктно проучва и адаптира подхода си за постигане на тази цел, като същевременно запазва готовността на американските сили за приоритетите на администрацията в областта на отбраната". Според източници на Politico, Колби не е синхронизирал спирането на оръжия за Украйна с никоя друга американска администрация - Още: Украинското министерство на отбраната иска обяснения от Пентагона заради съобщения за спиране на оръжейните доставки.

Вече има и припомняния как Колби, на изслушването в Сената за поста, който зае впоследствие, доста откровено зае антиукаинска позиция и под мантрата "мир". Колби е сочен и за един от авторите на скандлната концепция "Проект 2025", освен това има скандално публично изказване по отношение на Иран и то в тотален противовес на политическите действия на Тръмп: "Единственото по-лошо от перспективата Иран да има ядрено оръжие е да използваме сила, за да опитаме да го спрем". Изказването е от 2012 година и подсказва каква е линията на политическо развитие на Колби - Още: "Проект 2025": Радикалният план за промяна на Америка с почерка на Тръмп

Всъщност, в социалните мрежи беше припомнено и изказване на Шон Парнел, зам.-секретар по обществените въпроси на американския министър на отбраната Пийт Хегсет. Парнел директно говори как американската армия има ресурсите да извършва действия когато и където и да е по света – Още: Америка на първо място: САЩ спира част от доставките на военна помощ за Украйна

Сега Тами Брус буквално опита да замаже нещата, като тръгна да обяснява, че по отношение на Украйна спирането на въпросните доставки и то на оръжия, които са били в Полша, включително ракети-прехващачи за ПВО ситеми Patriot, било "само една ситуация", която нямало да бъде "фактор" и имало много други "твърди варианти", полагали се усилия относно осигуряването на оръжия за Украйна. Това било позиция на американското министерство на отбраната, а Тръмп обещал да действа по въпроса с Patriot. Всъщност Тръмп каза "може" и "ще видя", но Брус сега повтори как случилото се сега със спиране на ракети и снаряди, дори намиращи се вече в Полша, не било край на американската военна помощ за Украйна - Още: "Путин ще стане още по-непреклонен": Политици и експерти зоват Тръмп да не спира помощта за Украйна

Спирането на американските оръжейни доставки вероятно ще ускори руското настъпление – това се случи в средата на януари, 2024 година, когато руската армия превзе Авдеевка, след като заради Майк Джонсън, председателя на Камарата на представителите в Конгреса и протеже на Тръмп, нямаше одобрение за нова американска военна помощ за Украйна над 7 месеца и украинската армия изпита недостиг на снаряди, което позволи на руските сили, макар и с големи загуби, да осъществят пробива в Авдеевка и оттам досега да стигнат до Покровск (40-тина километра на запад). Тогава, през пролетта на 2024 година руснаците напредваха с по 3 километра на ден, а преди това, когато украинците нямаха проблем със снарядите, през второто полугодие на 2023 година Русия загуби 203 квадратни километра територия в Донецка област, припомня ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. ISW напомня и как спирането на американските сателитни разузнавателни данни за Украйна от Доналд Тръмп позволи на Русия да си върне Суджа – на 5 март, 2025 година, с което ефективно руската армия успя да изтласка украинските части до границата с област Суми и сега военните действия се развиват там, в пограничния район, както в Суми, така и в Курска област. По-долу в обзора ни има украински анализ, че вече има сериозна опасност за криза за Украйна в един от най-важните участъци на фронта.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Отново има увеличение на военната активност в Украйна на дневна база. На 2 юли са станали 185 бойни сблъсъка, с 14 повече спрямо 1 юли. Руснаците са хвърлили 93 управляеми авиационни бомби (КАБ), което е с 26 по-малко за денонощие. От хвърлените през изминалия ден авиационни бомби 19 КАБ са пуснати в Курска област, т.е. на руска земя – там, където малко след Великден руската армия уж победи окончателно, по думи на диктатора Владимир Путин. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 5520 изстреляни снаряда, като тук на дневна база промяната е със 180 снаряда по-малко. Руската армия е използвала почти 3200 FPV дрона "камикадзе", което е с около 500 повече за денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-много руски пехотни атаки е имало в Покровското направление – 58 отбити руски пехотни атаки там съгласно официалните украински данни. Още 19 са станали в съседното от юг Новопавловско направление. Впечателение прави усилващият се руски натиск в Харковска област, от север, с основна точка на боеве Вовчанск – 25 руски пехотни атаки там. По-на запад, в пограничния район на Курска и Сумска област, е имало 13 руски пехотни атаки. В Лиманското направление са отчетени 18 руски пехотни атаки, а в съседното от север Купянско направление, което е южно на Харковското – 9. Още 11 руски пехотни атаки са станали в Торецкото направление.

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец предупреждава, че най-големите проблеми за украинците са в Новопавловското направление, което е спомагателно от юг за Покровск. "Цялата отбранителна линия на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) на юг от река Вовча в Донецка област се е разпаднала", казва той и отчита руски напредък с 10-12 квадратни километра (превзети от руската армия са селата Запорожие, Ялта, Весело, Федоровка, Комар, Перестройка). Руски части са и на линията Зелено поле – Новоселка, както и при Воскресенка. "С други думи, според мен, ситуацията изглежда много по-опасна от ситуацията в Суми и заплашва с по-негативни последици. При това, както в оперативен, така и в по-късен, стратегически план. Ако ситуацията тук не се стабилизира в близко бъдеще, военно-политическото ръководство на Украйна трябва да се подготви за формиране на Павлоградското оперативно направление (Павлоград се намира западно от Покровск) и възникването на МНОГО ЗНАЧИТЕЛНИ трудности в Запорожкото направление".

Машовец отчита 250-300 метра руски напредък във Вовчанск, в района на Нефтения завод, но и успешна украинска контраатака на границата с Белгородска област, при Висока Яруга. Машовец е категоричен – 68-ма руска мотострелкова дивизия, която се бие във Вовчанск, явно иска да извърши пробив и да подкрепи 69-та руска дивизия, която се мъчи да атакува и превземе Купянск. За Сумска област украинският военен експерт твърди, че украинската армия е успяла да отблъсне още по-назад руските части: северно от Андреевка, източно от Юнаковка и североизточно от Садки т.е. върната е територия от 4 квадратни километра. Руснаците обаче са напреднали 150 метра в района на Тьоткино, Курска област, по думите му. Украинският военен оператор на дронове Станислав Бунятов е категоричен, че руснаците имат невероятни загуби в Сумското направление и че бомбардират с управляеми авиационни бомби и използват всички възможни оръжия, за да не допуснат загуба на още позиции. Руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" пак преброи двуцифрен брой украински контраатаки в направлението, този път не ги определя обаче за неуспешни, а обяснява как се водели тежки боеве. Появи се информация и то в руски военен телеграм канал, че в Кореново, Курска област, при украински обстрел е загинал генерал-майор Михаил Гудков, зам.-командващ руските военноморски сили:

За Покровското направление, северно на Новопавловското, Машовец отчита сериозни руски усилия към Воздвиженка, откъм Торецк. Воздвиженка ще е гара-разпределителна за руската армия – към Константиновка, на север и към Мирноград, на изток, на северния фланг на Покровск. Но Машовец отчита почти пълно спиране на руснаците прои Новоторецко и Новоикономично. Попов Яр и Полтавка още са в украински ръце, т.е. руснаците не могат да напреднат решително по пътя от Бахмут към Покровск и линията Новооленовка – Яблоновка. Очевидно руското военно командване иска хем да стигне до покрайнините на Константиновка, хем да заобиколи Покровск от север. За Машовец това е тактическа грешка – руснаците имат значително предимство в броя на пехотата, но той смята и, че украинците нямат достатъчно ресурс, за да ударят решително руската армия в поне едно от двете мининаправления.

За Торецкото направление Машовец вижда прегрупиране на руснаците и сочи като тяхна непосредствена оперативна цел заобикаляне на украинската защитна позиция в Щербиновка, с което да се улесни и бъдещо настъпление към Константиновка. Засега руснаците са доближили Щербиновка само откъм Торецк, добавя той.

Руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук, отчита руски позиции в северната част на Каменско, в направлението към Орехов, най-западната част на Запорожка област. А "колегите" им от „Два майора“ публикуваха удар с дрон "Шахед" в Полтава, като твърдят, че е по украински военен комисариат:

Съгласно актуалната сводка на украинците ВВС, тази нощ Руската федерация е изстреляла 52 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени са 40 – на 7 места в Украйна са отчетени удари от руски дронове. Същевременно ръководителят на Главното разузнавателно управление на Украйна (ГУР) генерал Кирило Буданов призна, че Русия може да изстрелва до 500 дрона клас "Шахед" дневно, но според него не може да го прави всеки ден – Още: Украйна удари в Липецк и Воронеж, Русия пак подпали блок в Одеса (ВИДЕО)

