Queen Sensation покоряват България през месец май

Личният асистент на Фреди Меркюри - Питър Фристоун, поддържа всячески тази уникална банда, както и многократно лично посещава концертите им. Групата Queen Sensation от 2010 до 2016 г. изнася стотици концерти по целия свят. Във всяка страна ги посрещат пълни зали. Само в Бразилия правят над 70 шоута, провеждайки 4 турнета. След това ги чака зашеметяващ успех и над 60 концерта в Германия, Австрия и Швейцария. През 2019 г. групата гастролира за първи път и из цяла Русия. През 2024 г. покоряват Франция, Португалия и Китай.

Снимка: PR

"Тази музика е оказала огромно въздействие върху няколко поколения! Мелодиите, които е слушал всеки от вас. Енергичните звуци, от които пробягват тръпки по кожата! Зрителите ще чуят изпълнение на великолепен Иван Ристанович - вокалист на групата, хитове като "The Show Must Go On", "We Will Rock You", "We Are the Champions", "I Want to Break Free", "Bohemian Rhapsody", коментира организаторката на турнета в България Евгения Стайловска. "Китаристът, подобно на Брайън Мей, използва монета вместо перце, а визията, костюмите и поведението на вокала във всичко възкресяват великият Фреди Меркюри! Ще се впечатлите много и да живее The Queen!", добавя тя.

Билетите за концерти са на касите на НДК, Фантастико, Фестивалния и и конгресен център във Варна и онлайн на Eventim.bg.

