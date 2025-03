Румънската звезда Александра Стан става част от фестивала Франкофоли

Изпълнителката на хита "Mr. Saxobeat" ще бъде сред музикантите в тазгодишното издание на престижния музикален фестивал Франкофоли. Събитието, което ще се проведе за 11-и път в България, ще събере хиляди меломани на Гребна база в Пловдив на 20 и 21 юни 2025 г. С мултиплатинен статус и международна слава, Александра Стан ще поднесе на публиката зрелищно шоу, изпълнено с енергия и безспорни хитове като "Lemonade", "Get Back (ASAP)", "Dance", "All My People" и много други. Със своята заразителна харизма и сценично присъствие тя обещава незабравима вечер на 20 юни (петък) за всички фенове на съвременната поп и денс музика.

През годините фестивалът Франкофоли е представил на българската сцена някои от най-големите световни звезди, сред които Maitre Gims, Patricia Kaas, Bob Sinclar, LP, Imany, Kendji Girac и много други. Събитието се провежда с подкрепата на Община Пловдив и Фондация "Пловдив 2019", като продължава традицията, започнала през 2015 г., когато България стана част от семейството на легендарния френски фестивал Les Francofolies.

С бърза регистрация на официалния сайт на фестивала ще имате възможност първи да закупите билети на промоционалната Early Bird цена. Регистрацията е отворена до 3 април, а всички регистрирани ще имат първи достъп до билетите от 4 до 6 април. Официалната продажба на билети започва на 7 април. Всички регистрирани и закупили своя билет на предварителна продажба ще имат шанса да спечелят среща с избран от организатора изпълнител.

Коя е Александра Стан

Александра Стан дебютира със сингъла "Lollipop", с който поставя началото на световния си успех в края на 2009 г. Вторият ѝ сингъл, "Mr. Saxobeat" (2011 г.), я изстрелва към международната слава, като покорява музикалните класации в 20 държави.

Песента заема първото място в най-престижната музикална класация в света – Billboard, в продължение на 6 седмици. Тя продава над 1 милион копия за по-малко от година, а благодарение на над 200 милиона гледания в YouTube, Александра печели престижната награда YouTube Music Awards. С този хит тя получава още множество отличия, включително платинен диск в Австралия, Испания, Италия, Дания и Швеция. На Romanian Music Awards 2011 грабва наградите за "Най-добра денс песен" и "Най-добра песен".

През 2011 г. е номинирана за "Най-добър европейски изпълнител" на MTV European Music Awards, след като печели титлата "Най-добър румънски изпълнител". След този успех издава дебютния си албум "Saxobeats". След "Mr. Saxobeat" следват още два хита – "Get Back (ASAP)" и "1,000,000", които също оглавяват класациите по света.

През последните години Александра Стан постига огромен успех в Япония, където достига първо място в музикалните класации само два часа след премиерата на сингъла "Cherry Pop". Освен това, с песента "Dance", тя оглавява още три категории: "Най-добър албум", "Най-добра песен" и "Най-добро видео".

След като посещава Япония четири пъти за промоцията на японското издание на албума "Unlocked", Александра продължава да впечатлява публиката и в Европа.

