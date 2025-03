След смъртта на съпруга ѝ Доли Партън му посвети емоционална балада (ВИДЕО)

Доли Партън издаде нова, спираща дъха балада в чест на покойния си съпруг Карл Дийн, съобщава Асошиейтед прес. Дийн, който беше предан съпруг на Партън в продължение на почти 60 години, почина в понеделник, 3 март. 82-годишният мъж избягваше светлините на прожекторите и вдъхнови вечния ѝ хит "Jolene". "Влюбих се в Карл Дийн, когато бях на 18 години. Прекарахме 60 ценни и значими години заедно. Както всички велики любовни истории, тези години никога няма да свършат. Те продължават да живеят в спомена и в песента", написа певицата в Instagram. "Той винаги ще бъде звездата на моята житейска история и аз му посвещавам тази песен".

Песента, озаглавена "If You Hadn't Been There" влиза в пантеона на великите балади на Партън. "Ако ти не беше там, коя щях да бъда аз?", пее тя. "Ти винаги виждаш най-доброто в мен/ Твоите любящи ръце ме приютиха." По време на припева към Партън се присъединява хор. В YouTube певицата има 1,24 милиона абонати, а за 2 дни песента вече е слушана над 1,7 млн. пъти.

Още: Крал Чарлз III разкри любимата си музика и озадачи света (ВИДЕО)

Любовта на Доли Партън

Партън се запознава с Дийн пред обществена пералня в деня, в който се премества в Нашвил на 18-годишна възраст. Двамата се женят две години по-късно, през 1966 г. Дийн е бизнесмен, притежавал е фирма за асфалтови настилки в Нашвил. Именно той вдъхновява Партън за хита "Jolene". През 2008 г. Партън споделя в интервю, че е написала песента за кокетна банкова служителка, която изглежда се е интересувала от Дийн. "Тя се влюби в съпруга ми, а той обичаше да ходи в банката, защото тя му обръщаше толкова много внимание. Имахме си шега между нас, като аз казвах: "По дяволите, ти прекарваш много време в банката. Не вярвам да имаме толкова пари", разказва Партън.

Двамата съпрузи са толкова дискретни относно личния си живот, че през 1984 г. Партън казва пред Асошиейтед прес: "Много хора смятат, че няма Карл Дийн, че той е просто измислица, за да държа мъжете настрана от мен", пише БТА.

Още: Майли Сайръс и Доли Партън се оказаха братовчедки