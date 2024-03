"Soul Is The Price" е новият видео сингъл от едноименното EP на Bulgarian Cartrader

Бързо набиращият международен успех Bulgarian Cartrader пуска най-новия си видео сингъл "Soul Is The Price" и едноименното EP, месец след като софиянецът спечели престижната награда Music Moves Europe по време на фестивалът ESNS през януари

Написано и продуцирано от Даниел Стоянов в неговото берлинско студио и миксирано от Stephen Sedgwick (Damon Albarn, Lana del Rey, Benjamin Clementine), парчето съчетава ексцентрични, завладяващи вокали в стила на Принс с водеща бас линия, минималистична и повтаряща се структура, която продължава, докато не изчезне като сцена в сериала "Shaft".

В EP-то Bulgarian Cartrader се впуска в трансформиращо пътешествие от студено пренебрежение до славата и триумфа. "Soul Is The Price" е артистичната позиция на BCT, която разтърсва душата със сурова интроспекция, изпълнена с трудни истини. Но преди да се потопим в новото творчество на Даниел, вниманието ни е привлечено от завладяващото художествено оформление на краткосвирещия албум. Обложката на EP-то е разказ, който е толкова прочувствен, колкото и музиката в него. Обложката - моментна снимка на устойчивостта - улавя българска баба, която споделя с изпълнителя своята история за предателство и оцеляване. Нейните очи, уморени, но предизвикателни, са свидетелство за това как да намерим спокойствие отвъд житейските сътресения.

Какво разказва самият Bulgarian Cartrader

"Как се чувствате, когато видите обложката на новото ми EP " Soul is the Price"?

Тази снимка е направена по време на снимките за последната ни кампания. Дамата, която виждате, беше една от трите баби, които завладяха социалните ми медии, използвайки древни български вуду техники. Докато разговаряхме с нея по време на почивката, тя разказа историята си на нашия невероятен фотограф Златимир Араклиев. Биографията ѝ е изпълнена с голямо бреме. Била е малтретирана и изоставена от собственото си семейство, хората в крайна сметка са я принудили да напусне собствения си дом, оклеветили са я. Накрая тя намери подслон и нов дом при една добродушна непозната жена, където от години живее в спокойствие.

Като чух тази история от Златимир, изпитах един от тези моменти на пълно затъмнение. Всичко придоби смисъл за мен и всички съмнения дали да използвам нейната снимка за обложка на моето EP напълно изчезнаха.

Затова, моля, погледнете още веднъж дамата на обложката, вгледайте се в очите ѝ. Сигурен съм, че виждате това, което виждам и аз.

Благодаря за вниманието.

BCT ви обича."

Повече за "Soul is the Price"

В духа на тази история "Soul Is The Price" е едно музикално пътешествие на борбата и себепознанието. От емоционалните дълбини на "Aunty" до носталгичните синтезатори на "Calidona", всяка песен се превръща в глава от разгръщащата се история за изкупление и мир. Заглавната песен на EP-то е химн, който претегля изкушението на славата пред вътрешните ни истини, предизвиквайки ни да напуснем зоните си на комфорт. "Soul Is the Price" на Bulgarian Cartrader превръща борбата във вдъхновение, призовавайки към автентичност въпреки по-лесния път, това е танц между славата и жертвата, в който не е оставена нито една нота. Погледнете отново в очите на бабата и може би ще съзрете същността на артистизма на Bulgarian Cartrader - способността да превръща най-мрачните моменти от живота в хармония от красота и дълбока истина.

Мини албумът се появи точно преди турнето на Bulgarian Cartrader "Motor Songs Tour Part 2" с единадесет концерта в цяла Германия.

