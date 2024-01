Bulgarian Cartrader с престижна награда от Music Moves Europe 2024

Голямата награда на журито и MME Public Choice Award 2024 грабна французойката Zaho de Sagazan. Другите петима победители, които печелят награда от тазгодишните отличия, са Bulgarian Cartrader от България, Giift от Дания, yunè pinku от Ирландия, freekind. от Словения и Ralphie Choo от Испания. Церемонията по връчването на наградите MME за пореден път показа многообразието и креативността, които определят европейския музикален небосклон.

Всеки победител ще получи 10 000 евро, а носителят на Голямата награда на журито Zaho de Sagazan ще получи и допълнителен ваучер за турне на стойност 5000 евро. Тя печели наградата MME Choice Award 2024, която ще и донесе още 5000 евро.

Какво казва журито за победителите

Снимка: PR

"Zaho de Sagazan е наистина силен артист с уникален, личен стил и талант!", "Музиката на Bulgarian Cartrader е отлична - толкова топла, открояваща се с красив глас и силно присъствие.", "Обичам Giift! Какъв талант. Какъв глас. Това е нещо наистина специално.", "Страхотно е, че yunè pinku не се страхува да експериментира! Супер креативен.", "Обожавам абсолютно всичко от freekind. Тяхната музика е като голяма прегръдка. Толкова мечтателна.", "Ralphie Choo има уникален артистичен стил с отлична продукция и ритъм."

Това споделят членовете на международното жури за победителите на Music Moves Europe 2024.

След церемонията по връчването на наградите всички петнадесет номинирани свириха пред музикални професионалисти и меломани на ESNS 2024 - годишен музикален шоукейс фестивал и конференция, който се провежда през януари в Грьонинген. Освен това всички номинирани и техните екипи, както и много млади професионалисти от музикалната индустрия, бяха поканени, да се включат в обучителната програма на MME в сряда. Темите тази година включваха как да се поддържа психическото здраве по време на турне, съвети за "Зелено турне" и много други. Двама номинирани за MME Awards бяха поканени да запишат Deezer Session. За повече информация по тези теми посетете: www.mmeawards.eu

Повече за наградите

Наградите Music Moves Europe Awards (MME Awards) са призът на Европейския съюз, с който се отличават новоизгряващите изпълнители, които представят европейското музикално звучене на днешния и утрешния ден. Наградите MME имат за цел да ускорят международната кариера на новопоявилите се европейски изпълнители. Сред бившите носители на престижните награди са: Stromae, Alyona Alyona, Rosalia, The Haunted Youth, Дуа Липа, Sans Soucis, Hozier, Meskerem Mees и Christine and the Queens.

Организатори на MME Awards са ESNS и Reeperbahn Festival, подкрепени от Liveurope, Yourope, Live DMA, IMPALA, Digital Music Europe, ICMP, International Music Managers Forum (IMMF) и European Music Exporters Exchange (EMEE). Music Moves Europe Awards са ключов елемент от усилията на Европейския съюз за подкрепа и популяризиране на европейския музикален сектор. Тя има за цел да даде възможност на изгряващите артисти и професионалистите в бранша, като същевременно насърчава единната и разнообразна европейска музикална сцена.

Независимото жури на наградите MME 2024 се състои от петима души, които през годините са си спечелили изключителна репутация и уважение в музикалната индустрия; Джема Брадли (BBC Radio Ireland), Синди Кастильо (фестиваът MadCool), Кевин Коул (KEXP) и Брайън Джонсън (Spotify). Освен това, всяка година победителят на MME Choice Award 2024 от предходната година се присъединява към журито. Тази година това беше Джери Хайл от Украйна.