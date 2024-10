Stereo MC'S идват в София за концерт на 15 ноември, ANGERFIST - дни след тях

Месец ноември ще е повече от силен в клуб MIXTAPE 5. На 15 ноември на сцената в сърцето на столицата ще излезе британската банда с милиони продадени копия от албумите си и награди BRIT – култовата Stereo MC’S.

Пионерите на хип-хоп стила в Обединеното Кралство ще представят най-обичаните от феновете си сингли, като припомняме, че всяко тяхно събитие е разпродавано напълно. На живо музикантите ще изпълнят тотални хитове като "Connected", "Deep Down And Dirty", "Elevate My Mind", "Step It Up" и много други. Концертите на групата винаги се разпродават бързо, затова не пропускайте да си осигурите достъп до събитието възможно най-скоро.

Билети ще откриете ТУК.

Концерт и на ANGERFIST

Но това не е всичко. Екипът на клуб MIXTAPE 5 ни обещава силен месец и с още един аудио-визуален спектакъл на 22 ноември. Кралят на hardcore стила ANGERFIST пристига в България за брутално парти, част от We Are Hardcore 2024.

До момента ANGERFIST е бил само веднъж в България, при пълна зала и пълен успех. Световният номер едно хард диджей в класацията DJ Mag’s Top 100 DJs 2022 ще наелектризира клуба със сензационен DJ сет, който не е за изпускане. Но и това не е всичко. Специален гост на "мистериозната маска" ще бъде и hardcore дивата HYSTA, която неведнъж е споделяла, че обожава столицата ни и винаги се чувства фантастично у нас.

Билети за ANGERFIST и HYSTA ще откриете ТУК.

