Суперзвездата Виторио Григоло в България: Световен тенор, когото ще слушаме на живо

Напът е да се сбъдне мечтата на множество меломани в България – след гастроли по цял свят, оперната сензация Виторио Григоло идва и у нас. Неговата историята е повече от забележителна и прилича на сюжет от приказките: от дете-солист в хора на Сикстинската капела до най-престижните оперни театри в света. Роден в Арецо и израснал в Рим, той е един от най-значимите тенори на съвременната сцена.

Виторио Григоло с Лучано Павароти, снимка: SY11

Кариерата му е белязана от незабравими артистични срещи: през 1990 г., едва на 13-годишна възраст дебютира като пастирчето в "Тоска" в операта в Рим заедно с величията Лучано Павароти и Райна Кабаиванска, под диригентството на Даниел Орен. На 17-годишна възраст прави професионалния си дебют като тенор, а на 18 вече се изявява в камерната опера във Виена с продукция на "Турчинът в Италия" от Росини. На 23 години става най-младият тенор, открил сезона в Ла Скала – с концерт под диригентството на Рикардо Мути. През 2010 г. дебютира в чужбина като Рудолф в "Бохеми", превръщайки се в новата звезда на Метрополитън опера в Ню Йорк.

Григоло на най-престижните световни сцени

С глас, описван като "привлекателен, пламенен и гъвкав инструмент, който той владее със страстен ефект" ("The New York Times"), кариерата му продължава да го отвежда на най-престижните световни сцени като Кралската опера Ковънт Гардън в Лондон, Театър Лисеу в Барселона, Парижката опера, Арена ди Верона, Баварската държавна опера в Мюнхен, Цюрихската опера, Берлинската Щатсопера, Дойче опер и много други.

Виторио Григоло и Соня Йончева в "Тоска" (Рим, 2024 г.), снимка: SY11

Участвал е и в значими турнета, последното от които е в Япония с Римската опера, както и в многобройни рецитали и концерти, сред които и този в Париж, под Айфеловата кула пред над 800 000 души. И в двата случая той си партнира с българското звездно сопрано Соня Йончева. Те имат специална химия на сцената и са любима артистична двойка на многобройните си почитатели по света. Затова и шансът да ги видим заедно за пръв път и у нас е действително исторически и уникален за родните меломани. Не пропускайте Виторио Григоло и Соня Йончева в "Италианска вечер" на любовни дуети, оперни арии, любими на редица поколения канцонети и поп песни на 28 август: https://epaygo.bg/3764743724.

В момента Григòло е на върха на звездната си кариера. Той е пял под ръководството на диригенти като Лорин Маазел, Зубин Мета, Мюнг-Вун Чунг, Густаво Дудамел, Рикардо Шайли и Антонио Папано и е участвал в изключителни постановки на прочути режисьори, сред които е и покойният Франко Дзефирели, който му поверява ролята на Рудолф в продукцията на "Бохеми" на живо в HD формат от Метрополитън опера.

С мисия за младите

Снимка: SY11

Италианският тенор се посвещава на идеята да представи операта на по-младата публика с новаторски спектакли като "Травиата" на централната гара в Цюрих (2008 г.) и "Любовен елисар" на летище "Малпенса" в Милано (2015 г.). През 2010 г. той е херцогът на Мантуа в оперния филм "Риголето" в Мантуа, излъчен от телевизия RAI, продуциран от Андерман и режисиран от Белокио, заедно с Пласидо Доминго и Руджеро Раймонди в другите централни роли. През 2023 г. участва в прякото предаване на XXVI Коледен концерт в Сената на Италианската република в присъствието на Президента на Италия.

Участвал е в специални събития, сред които откриването на Летните игри на "Спешъл Олимпикс" в Атина (2011 г.) и "Лошото момче на операта" на Брус Вебер за "Vanity Fair" - Италия (2012 г.). През 2017 г. се снима в късометражния филм "Добрият италианец, част III" с Джанкарло Джанини, а по време на възпоменателната вечер в Арена ди Верона за Лучано Павароти (негов ментор и вдъхновител) изпълнява песента "Лучано", написана от Никола Пиовани.

В края на септември 2025 г. той ще пее отново в Арена ди Верона, заедно с други велики тенори като Пласидо Доминго и Хосе Карерас, в чест на 90-годишнината от рождението на Лучано Павароти. Само месец преди това обаче българската публика ще има уникалния шанс да чуе и трите глобални оперни звездни – заедно с българската оперна прима Соня Йончева – по време на "Гала в София" на площад „Св. Александър Невски” (28 и 29 август). Билетите са налични онлайн тук: https://shorturl.at/2lBME - и на касите на EasyPay в цялата страна.

Операта в поп музиката

Благодарение на впечатляващата си вокална гъвкавост и красив тембър Григòло си сътрудничи и с икони на поп музиката. През 2015 г. той споделя сцената на Арена ди Верона с Брайън Мей от Queen, а на следващата година - със Стинг в Карнеги Хол. Неотдавна той отдаде почит на Франк Синатра по случай стогодишнината от рождението му, като изпълни най-известните му песни на фестивала в Равело през 2023 г. и впечатли всички почитатели с интерпретацията си на "Карузо" от Лучо Дала, с когото го свързва дълбоко приятелство. Преди броени дни с изпълнение на същата песен Григòло за пореден път плени публиката в цяла Италия по време на жив ефир на популярния ТВ канал RAI 1.

Виторио Григòло е носител на многобройни награди, сред които приза European Border Breakers за първия му солов албум "In the Hands of Love" (Polydor), наградата за най-добър тенор (2011) на "Opera Magazine" за ролята на Де Грийо в Кралската опера в Лондон заедно с Анна Нетребко и наградата ECHO Klassik за изгряваща звезда на годината (2011). През 2015 г. получава отличието "Карузо" от град Соренто за приноса си в разпространението на италианската култура по света, както и наградата "Тиберини д'Оро" за постижения в кариерата.

През следващата година е удостоен с Наградата за изтъкнато артистично лидерство от Атлантическия съвет за укрепване на трансатлантическите отношения и с Наградата "Пучини" за експресивното си и страстно превъплъщение като Рудолф от "Бохеми". През 2017 г. получава Наградата за специални постижения от Националната италиано-американска фондация и Наградата на "Opera News" за 2018 г. за изключителния си принос към оперния свят.

Виторио Григоло и Соня Йончева в "Тоска" (Метрополитън опера, 2018 г.), снимка: SY11

През сезон 2024/25 Виторио Григòло се завърна в ролята на Дон Хозе от "Кармен" във Виенската държавна опера и Хамбургската държавна опера, а освен различни концерти и рецитали, той се посвети и на любимия си френски репертоар с "Манон" отново във Виенската държавна опера, както се завърна и към ролята на Неморино от "Любовен еликсир" в операта на Монте Карло, където участва и в концерт, посветен на Синатра. След това бе Каварадоси в "Тоска" в Берлинската държавна опера и в Букурещ, Манрико в "Трубадур" във Виена и Рудолф на фестивала "Пучини" в Торе дел Лаго. Кариерата на Виторио Григòло е история на талант, страст и отдаденост.

Не пропускайте срещата с този всестранно развит талант и един от двигателите на оперната култура в 21 век, но също така бохем и бонвиван, който ще ви очарова и ще създаде спомени за цял живот!

