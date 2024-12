W.A.S.P. и DORO идват на Midalidare Rock in The Wine Valley 2025

W.A.S.P. са вторият хедлайнер на Midalidare Rock In The Wine Valley 2025. Американските хеви метъл легенди ще видим на 12 юли, събота. Ясен е и първият ко-хедлайнер на фестивала в Долината на виното. Doro се завръщат на Midalidare Rock In The Wine Valley, след като бяха част от първото издание през 2017-а година. "Метъл кралицата" Doro Pesch и групата ѝ се включват в последния ден на фестивала, 13 юли.

Тридневните билети за Midalidare Rock In The Wine Valley са вече в продажба в мрежата на Eventim. След обявяването на третия хедлайнер билетите ще променят цената си. Ограничено количество еднодневни билети ще бъдат пуснати в началото на 2025-а година.

За W.A.S.P.

Малко са групите в световната музикална история, които могат да са колкото обичани, толкова и мразени, като W.A.S.P. са именно това. Рок икони с уникален стил и харизматичен фронтмен в лицето на Blackie Lawless, който е и основен двигател на бандата вече над 40 години. Заедно с него на сцената на Midalidare Rock In The Wine Valley ще се качат Mike Duda (бас), Doug Blair (китара) и Aquiles Priester (барабани).

Много се спекулира с произхода на името на групата и с това, дали то действително означава нещо. Едно от възможните тълкувания е "бели англосаксонски протестанти". В американското издание на дебютния едноименен албум на групата, "W.A.S.P." (1984), думите "We Are Sexual Perverts" са изписани върху плочата, а надписът "Winged Assassins" е отпечатан на гърба на виниловата преса. Blackie Lawless винаги деликатно избягва да дава отговор на този въпрос, което затвърждава култовия статус както на бандата, така и на името W.A.S.P.

За DORO

За втори път на Midalidare Rock In The Wine Valley ще видим DORO, водени от "метъл кралицата" Doro Pesch. През 2023 г. групата отпразнува 40-ата си годишнина на сцена с два специални юбилейни концерта (хедлайнер на фестивала Wacken и голямо юбилейно шоу в родния град на певицата, Дюселдорф), както и с чисто новия студиен албум "Conqueress - Forever Strong аnd Proud" (2023), от който българската публика ще може да чуе песни за първи път.

През 2022 г. Doro Pesch получава специална награда за цялостно творчество (Lifetime Achievement Award). Сред другите ѝ награди са Metal Goddess Legend в Лас Вегас, наградата Legend в Англия и Германия, статуетка Angel Of Rock в Англия и награди като "най-сексапилната жива жена". Освен това е избирана за най-добра жена вокалист в Испания в продължение на 30 последователни години, както и е включена в "Залата на историята на хеви метъла" в САЩ. През дългата си и успешна кариера DORO са изнесли над 3500 концерта в повече от 60 държави, както и са продали над 10 милиона копия от албумите си по цял свят.

