MANOWAR идват на Midalidare Rock in the Wine Valley 2025

MANOWAR се завръщат в България! Те ще бъдат хедлайнер в първия ден на Midalidare Rock In The Wine Valley 2025, на 11 юли, петък. Новината бе обявена в края на първата концертна вечер от тазгодишния фестивал.

"Специалният повод отбелязва дългоочакваното пето завръщане на MANOWAR в страната и това ще бъде най-голямата ни продукция в България досега", споделят от групата.

MANOWAR подготвят ексклузивно шоу в чест на несравнимата лоялност на българските Manowarriors. Това ще бъде вечер на легендарни и вдъхновяващи метъл химни, изпълнена с несравнима енергия и най-вече с единството на Manowarriors, което превръща всяко изпълнение на MANOWAR в незабравимо събитие.

Още: Немска бира за Deep Purple, суши за Accept: Какво искат бандите на Midalidare Rock in the Wine Valley

Още за предстоящия концерт

Празнувайки 45-ата годишнина от основаването си, MANOWAR ще тръгнат на турнето "Blood of Our Enemies Tour 2025", с което ще отпразнуват съответно албумите "Hail To England" и "The Sign Of The Hammer 2024", както и ще представят допълнителни любими песни на феновете от огромната си кариера, разгърнати в чисто нова сценична продукция.

"От първия път, когато дойдохме тук през 2007 г., ние се свързахме с хората в България", казва басистът на MANOWAR, Joey De Maio. "Невероятната енергия, несравнимата страст и несломимият дух на нашите български фенове показаха на целия свят, че те са сред най-силните и най-добрите ни фенове! Горди сме да поканим всички да се присъединят към нас в красивата обстановка на Midalidare Estate и да отпразнуват заедно с нас върховната сила и мощ на истинския метъл!"

Тридневните билети за Midalidare Rock In The Wine Valley са вече в продажба. Ограничено количество еднодневни билети ще бъдат пуснати в началото на 2025-а година.

За MANOWAR

През 1980 г. на метъл сцената се появява нова група, която ще напише историята на метъла, създавайки уникален жанр, наречен сполучливо Power Metal, и променяйки живота на милиони хора оттогава насам; с песни, които са се превърнали в бойни химни, и звук, който не прилича на никой друг. Завладяват публиката по целия свят с посланието си за надежда и постоянство, както и със страстта и решителността си, които оттогава не се поддават на никакви препятствия.

Тяхното име: MANOWAR!

С непоколебима смелост да правят винаги това, в което вярват, тази група е преодоляла и най-непреодолимите предизвикателства. Повече от четири десетилетия MANOWAR, "Кралете на метъла", както ги коронясват феновете им, дават на почитателите си това, за което ги обичат: масивния, мощен саундтрак на живота им, песни, които възхваляват дързостта на индивида и духа на общността, както и качества като лоялност, честност и почтеност.

Световната база от лоялни фенове на MANOWAR се проявява и в техните събития на живо. За първия самостоятелно организиран от групата фестивал Magic Circle Festival пристигат фенове от над 40 държави, а на всеки концерт на MANOWAR море от знамена документира разстоянията, които последователите им по света изминават, за да гледат любимата си група. В знак на почит към тези предани международни последователи, изданието на MANOWAR "Thunder In The Sky" постигна още едно първо постижение в историята на хеви метъла, като включи баладата "Father" на 18 различни езика.

За 2024 г. MANOWAR обявиха презаписването на албума от 1984 г. "Sign Of The Hammer", който ще бъде издаден като "The Sign Of The Hammer 2024", обещавайки "същата бруталност от първото издание, съчетана с вдъхновението, което всички вие предоставихте през годините, подсилено от мощта, която съвременните технологии предлагат. Изданието от 2024 г. ще взриви земята и ще разтопи лицата ви по-интензивно и по-шумно от всякога, предоставяйки максимален метъл!"

MANOWAR обявиха и създаването на нова музика през 2025 г., която "ще смаже враговете на метъла и ще обедини нашите Manowarriors по целия свят под знамето на истинския метъл. По-силна от всякога!" споделят от групата.

Още: За феновете: Отново срещи с бандите на Midalidare Rock In The Wine Valley

Midalidare Rock In The Wine Valley от 11 до 13 юли 2025 г. Билетите са в продажба в мрежaта на Eventim в цялата страна, както и в OMV, Билетен център на НДК, Технополис и Български пощи. Деца до 12 години влизат без билет.

Пълна информация за Midalidare Rock In The Wine Valley - в официалния сайт на фестивала.