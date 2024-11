Woomb с дебютен миниалбум "To Never Fear the Sun"

Българската група Woomb представя дебютния си миниалбум "To Never Fear the Sun". Сред седемте песни са и вече известните сингли като "Last Rays" и "Shape Yourself Around Me".

"To Never Fear the Sun" не само обединява последните три години, в които писахме тези песни, но и животите ни преди да сформираме дуото", казва вокалистът и съавтор Христо Йорданов, за когото завършването на миниалбума е и процес на себеоткриване: "Тук става въпрос за рани, които са по-стари и големи от самите нас като личности, рани, които са наследени, които не са все още дори белези. Те продължават да оказват влияния върху живота ми по един тих, но мощен начин".

За Woomb

Снимка: Woomb/Facebook

"От първия момент, в който започнахме да композираме и записваме с Христо, имах усещането, че се изправяме пред един неспирен поток от съвместни идеи и емоции, като че ли нашата работа беше най-вече да селектираме най-важното в този процес и така да намерим по-голямата рамка на история, която се разказва в реално време", казва Георги Линев, познат и от проекта си Kan Wakan.

"В началото беше все едно танцуваш със завързани очи. Понякога не виждахме очевидните пътеки пред нас и се препъвахме, но никога не изгубихме онази първоначална искра", допълва Линев.

В YouTube канала на проекта постепенно ще се появяват и визуализации към всяка една от песните, режисирани от Камен Панайотов. Вече са онлайн импресионистичните клипове към "Above the Water" и "Post-War Love Making Machine".

По-рано тази година Woomb направи първото си балканско турне, а "Shape Yourself Around Me" стигна до ефира на американското радио, след като музикалният журналист Дейвид Фрик я представи в предаването си по Sirius XM.

В "To Never Fear the Sun" звучат барабаните на Джоуи Уорънкър, работил с Елиът Смит, Atoms for Peace и R.E.M. Звукът е на Адам Хагар (мастъринг, работил с Пи Джей Харви, The Antlers, Scissor Sisters) и Барни Барникот (миксинг, работил с Arctic Monkeys, Editors, Placebo).

Предстоящо от Woomb

До края на годината Woomb ще направят двe специални изпълнения в "Топлоцентрала" (5 и 6 декември) като част от серията концерти на тъмно Unseen Scene, а после ще посетят Пловдив (21 декември, Bee Bop), Бургас (22 декември, "Модерен театър"), Велико Търново (23 декември, "Там").

Woomb ще имат участие на един от най-големите световни шоукейси - ESNS в Грьонинген, Нидерландия, през януари, след спечелена награда в конкурса "Пролет" на БНР, на MENT в Любляна, Словения, през февруари, и SXSW в Остин, САЩ.

В Грьонинген групата също така ще присъства и като номинирана за музикалните награди на Европейския съюз – Music Moves Europe. Woomb също така ще имат концерти в Белград и Загреб през февруари.

На живо проектът се превръща в шестчленна група, с участието на Екатерина Иванова (беквокали, китара), Иво Димитров (китара), Любослав Илиев (бас) и Адриан Николов (барабани).

