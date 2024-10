Българското дуо Woomb с номинация за наградите Music Moves Europe

Българското дуо Woomb е сред 15-те имена, номинирани за наградите Music Moves Europe, показва официалният сайт Мmeawards.eu.

Новината е съобщена по време на Ирландската музикална седмица в Дъблин и едновременно – на музикалните конференции SoAlive в София и Reconnect – в Бърно. Номинирани са още артисти от Швеция, Италия, Норвегия, Финландия, Испания, Ирландия, Белгия, Чехия, Дания, Нидерландия, Естония, Австрия, Франция и Германия.

Петима изпълнители ще бъдат избрани за победители от международното жури и ще получат 10 000 евро, а носителят на голямата награда на журито – и допълнителен ваучер за турне на стойност 5000 евро. Победителят в категорията MME Choice Award ще получи 5000 евро.

Церемонията ще се състои на 16 януари 2025 г. по време на фестивала Eurosonic Noorderslag в Грьонинген, Нидерландия.

Наградите Music Moves Europe Awards (MME Awards) са призът на Европейския съюз, с който се отличават новоизгряващите изпълнители. Сред бившите носители през последните 20 години са Стромай, Альона Альона, Росалия, The Haunted Youth, Дуа Липа, предава БТА.

Българските артисти и Music Moves Europe

За трети път в историята на наградите български артисти намират място във финалната селекция. Миналата година това бе Даниел Стоянов, известен с артистичния си псевдоним Bulgarian Cartrader, който бе и сред петимата победители.

Новината за номинацията на Woomb съвпада и с появата на новия им сингъл "Shape Yourself Around Me", който вече е онлайн. Видеото е режисирано от Жоро Манов и снимано от Крум Родригес. Песента е част от очакваното през ноември ЕР – "To Never Fear the Sun", и идва след дебюта миналото лято с "Pray for the Worst". В Woomb са Христо Йорданов и Георги Линев, познат и от проекта си Kan Wakan.

