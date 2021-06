Борис Бонев с коментар за санкциите срещу Делян Пеевски и Васил Божков от САЩ

"Службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ е наложила санкции на Васил Божков, Делян Пеевски и Илко Желязков. Това е пряк резултат от прилагането на закона Магнитски и заради "значителната роля в корупцията в България" на тези три лица. Междувременно Борисов е бил привикан в резиденцията на американската посланичка.

Още един много интересен цитат - Пеевски активно е работил, за да повлияе негативно на българския политически процес по време на местните избори през 2019 г.", пише независимият общински съветник Борис Бонев във Фейсбук "In September 2019, Peevski actively worked to negatively influence the Bulgarian political process in the October 27, 2019 municipal elections." Фандъкова, здравей!Вярвам, че скоро и той ще бъде попълнен в този списък! Живеем в интересни времена, в които е изключително важно като народ да се обединим и да изринем мутрите от властта! Затова след по-малко от час, нека бъдем пред Съдебната палата."