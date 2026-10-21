Кабинетът "Радев":

"Бюджетът налива бензин в цените": Андрей Гюров за провалите във финансите и сигурността на страната

21 октомври 2026, 8:30 часа 1178 прочитания 2 коментара
Снимка: БГНЕС
"Бюджетът налива бензин в цените": Андрей Гюров за провалите във финансите и сигурността на страната

Икономическата логика и фактите показват, че цените не се свалят с ръкостискане в Министерски съвет. Видяхме как веднъж се провали с „Магазин за хората“, ние го закрихме като служебно правителство, защото това бяха излишни разходи, които се прехвърляха на бюджета без никакъв ефект. Видяхме го и с „Кошница с грижа“, която трябваше да свали цените с 15%. Икономиката не се влияе от мнението на политиците, тя се влияе от техните действия. Регулаторът трябва да си върши работата. Точно това, което налива бензин в огъня на цените, са всъщност прекомерните бюджетни дефицити и разходите на държавата. Това каза кандидатът за президент Андрей Гюров в ефира на Нова телевизия.

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По думите му там трябва да се действа и оттам ще дойде облекчението върху повишението на цените. „Като икономист, аз знам какво работи и какво не работи. Икономическите закони работят тогава, когато има повече пари, които се наливат в икономиката и те по съвсем естествен начин водят до увеличение на цените“, обясни той.

Бюджет 2027

Относно Бюджет 2027 Гюров заяви, че той хвърля тежестта върху хората и бизнеса. „Ако погледнем първите числа, виждаме, че за пореден път се удря по джоба на българските граждани, на бизнеса, който е на светло - допълнителни административни тежести, допълнителни данъчни тежести, както за домакинствата, така и за бизнеса, увеличени приходи от 2 млрд. Всъщност от страна на държавата, там, където могат да се направят най-конкретни и бързи действия и да се ограничи разходите, няма никакви мерки“, отправи критика той.

Той обясни, че има 0,04% спестявания, които по никакъв начин няма да се отразят. „Тоест имаме допълнителни данъци, имаме допълнителни дългове и както казахте, те ще налеят допълнително бензин в пожара на цените“, добави кандидатът за „Дондуков“ 2.

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Попитан какво смята за данък свръхпечалба, Гюров отговори, че този данък е еднократен или поне такава е заявката. Но структурно той не променя проблема на бюджета. „Там оставаме все още с едни изключително високи дефицити“, допълни той. И заяви, че президентът е „помилвал бюджета“, вместо да го спре, защото той е във вреда на българските граждани, натоварва ги с допълнителни тежести, както тези, които плащаме данъци сега, така и бъдещите поколения, които ще трябва да връщат заемите.

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„Да, нарочно я казах „помилва“, защото тук отново виждаме как вицепрезидентът на г-н Радев подминава конституционните уредби като една вратичка в полето, която правителството може да заобикаля. След всички предупреждения, които отправихме, след ясните заявки за противоконституционност, бюджетът мина без никаква дискусия, а точно там трябваше да се постави въпросът“, аргументира се Гюров.

Дронове в Черно море

Относно атаките с дронове по кораби в Черно море и това, че не се назовава агресора, Гюров заяви, че това не е страх, а действително предпазливост. „Ако има останки, чужди експерти да потвърдят дали са руски. Виждам, че никой не възразява, че най-вероятно дроновете са руски“.

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Той беше категоричен, че това, което трябва да направи правителството, е решителни мерки за защита на сигурността на българските граждани. „Виждаме колебливост. Ние излизаме от Коалицията на желаещите и казваме, че няма да подкрепяме усилията на нашите съюзници и точно тогава ни нападат. Ние трябва да разговаряме с нашите партньори, да активираме всички координационни механизми и да предприемем действия, не думи, не да изчакваме, а тези думи трябва да станат решения, решенията трябва да станат действия“.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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