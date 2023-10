България и Украйна подписаха меморандум за военно сътрудничество - ето какво включва (СНИМКА)

Това стана ясно от публикация на Умеров в Twitter на 12 октомври - втория ден от срещата на военните министри на НАТО във формата "Рамщайн" в Брюксел.

Меморандумът разшири спектъра на двустранното сътрудничество в различни области, свързани със сигурността, включително "киберзащита, стратегически комуникации и получаване на военно-техническа подкрепа", заяви украинският министър.

Notable results of meeting with my 🇧🇬 colleague Todor Tagarev.



We have signed a Memorandum widening the area of bilateral cooperation, including cyber defence, strategic communications, and receiving military-technical support. pic.twitter.com/X9rVpflZt1