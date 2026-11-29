Българската държава дава 30-дневен срок на собственика на танкера „Кайрос“ да организира изтеглянето му и да се погрижи за безопасността на плавателния съд и района около него. Ако това не бъде направено, държавата ще предприеме действия със собствени сили и средства или с помощта на партньорски държави и компании. Това съобщи министърът на транспорта Георги Пеев. По думите му още от снощи е сформиран оперативен щаб, който е работил през цялата нощ по случая. Още: Петролният танкер "Кайрос" закъса край Созопол: Двама моряци са на борда, евакуират ги спешно

Танкерът е празен

Още: "Грийнпийс" беляза с огромно послание танкера "Кайрос" от руския "сенчест флот", който замърсява Черно море (ВИДЕО, СНИМКИ)

Според първоначалната версия силното вълнение и бурята в морето са довели до скъсване на котвата на танкера, след което той е започнал да дрейфува. Движението му е било наблюдавано от Морска администрация и „Гранична полиция“ чрез радарни и видеосистеми.

Министърът припомни, че танкерът е бил повреден преди около година при атака с дронове, докато се е намирал в турски води. След опит за тегленето му към Босфора турски влекач се е откачил и плавателният съд е навлязъл неконтролируемо в български води. Тогава българските власти са организирали спасяването на екипажа и са осигурили закотвянето му на около седем морски мили източно от Поморие и Созопол.

По думите на Пеев танкерът е празен и няма товар от гориво или мазут. В резервоарите му има само минимално количество гориво, необходимо за придвижването му. Корабът е дълъг 276 метра и е с двоен корпус, който осигурява допълнителна защита на резервоарите.

Министърът заяви, че българската страна многократно е призовавала собственика да организира изтеглянето и ремонта на плавателния съд в турска корабостроителница. Изпратени са и официални предупреждения, а по случая са водени разговори с китайския посланик, тъй като корабът е китайска собственост, регистрирана в Хонконг. Последните предупреждения към собственика са били отправени на 17 и 18 ноември, предвид очакваното влошаване на времето.

„По морското право изключителна отговорност на корабособственика е да се грижи за кораба“, посочи Пеев. Той обясни, че преди засядането на плавателния съд българската държава не е имала правомощия да предприеме действия по него, тъй като той е бил собственост на чуждестранна компания. След като танкерът е заседнал на българския бряг, ситуацията вече е различна и той се разглежда като потънало имущество.

Морска администрация ще издаде указание, с което ще даде на собственика 30 дни да изтегли кораба и да осигури безопасността му. Ако срокът не бъде спазен, България ще организира операцията по отстраняването му.

Планът предвижда след подобряване на метеорологичната обстановка, очаквано след четвъртък, да бъде извършен оглед на морското дъно и на подходите към танкера откъм морето. В работата участват Областната администрация, Морска администрация, „Гранична полиция“ и Военноморските сили. Към момента оценката на институциите е, че корабът се намира на безопасно място и не представлява непосредствена екологична опасност за морето и крайбрежието.

Още: "Нефтените петна в Черно море вече си имат име - "Кайрос"": Гняв в социалните мрежи, че Черноморието плаща за бездействието на властта