При завръщането на ГЕРБ във властта незабавно ще бъдат отменени новите данъчни тежести и ще бъде спряно неоснователното поскъпване на горивата. Когато ГЕРБ се върне в управление, всички тези закони, данъчни, които ограбват българите, плюс цените на горивата, защото нямат основание да ги вдигат по никакъв начин, ще бъдат премахнати. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Смолян. Още: "Радев се скъса да благодари на Макрон": Борисов е възмутен от Франция и иска да изхвърлят Олимпик Марсилия от турнирите (ВИДЕО)

По повод евентуалната санкция срещу България по процедурата за свръхдефицит Борисов се позова на официалната позиция на Брюксел и отхвърли твърденията, че проблемът е породен от влизането в еврозоната. „Европейската комисия вчера казва изрично, че глобата за свръхдефицита на България не е свързана с въвеждането на еврото“, припомни лидерът на ГЕРБ.

Според него дефицитът е изцяло финансов проблем, който може да бъде овладян чрез по-добра събираемост на приходите и ефективен контрол. „Ако си оправят контрабандата, да не крадат толкова, както ние за една година събрахме 14 милиарда лева повече от митниците и НАП, няма да има дефицит“, каза Борисов.

Той отправи остри критики към управляващите за неизпълнените предизборни обещания и за плановете за промени в данъчните оценки, които според него ще засегнат всяко домакинство. „Данъчните оценки, разясниха ви ги. Това ще удари всеки българин. А те казваха няма да вдигаме данъци“, коментира лидерът на ГЕРБ.

Борисов постави под въпрос и поскъпването на горивата у нас, като заяви, че при наличието на собствена рафинерия липсват обективни причини за високите цени. „В момента по 50 цента на литър от нафта и бензин ви крадат. От джобовете ви ги вадят“, заяви той.

Румен Радев не спря да лъже

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Борисов коментира и позицията на Румен Радев относно европейския заем за Украйна, като го обвини в противоречиви послания спрямо предизборната му кампания. „А лихвите по този кредит пак са за всички нас. Само че Радев цяла кампания ви лъга, че ако е той, това няма да се случи. Е, случи се“, посочи Борисов.

Запитан за протеста на полицаите, той заяви, че партията му уважава протестите, но не смята, че те са решение, и отказа да се меси в диалога със синдикатите. „Имат си синдикати, имат си министър, да си го решават. Не е наша работа“, каза лидерът на ГЕРБ.

Борисов иронизира политическите си опоненти, които провеждат паралелен партиен форум в Банско, на фона на усложнената зимна обстановка и непочистените улици в столицата. „Очаквам всеки момент от Банско, където е академията на "Прогресивна България", очаквам всеки момент да бъде обвинено предишното управление в снеговалежа и в непочистените пътища“, заключи той.

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