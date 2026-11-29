Да не допусне едноличното управление на Румен Радев да прерасне в авторитарен популистки режим и да изгради национална демократична алтернатива на кабинета „Радев". Това са двете основни политически цели, които си поставя ПП „Демократи за силна България" (ДСБ) в приетата от Изпълнителния съвет на партията резолюция от 28 и 29 ноември 2026 г.

В документа ДСБ предупреждава за риска от разрушаване на националния консенсус за сигурност и просперитет, основан на европейското членство, баланса на властите и разумната финансова и икономическа политика.

Втората стратегическа задача е изграждането на „национална демократична алтернатива на кабинета „Радев" с ясна дългосрочна програма и визия за бъдещето на България.

От ДСБ признават, че тези цели не могат да бъдат постигнати от една политическа сила самостоятелно. Затова партията заявява готовност да участва в изграждането на широка демократична платформа, която да обедини политически партии и граждански организации.

Битката за местната власт започва

В резолюцията се подчертава, че в рамките на подобно обединение ДСБ ще отстоява категорично „десните икономически идеи и ценностите на европейското единство". Като важен етап от реализацията на политическите цели ДСБ определя местните избори през 2027 г. В тази връзка Изпълнителният съвет възлага на Националното ръководство и Националния изборен щаб да започнат незабавна подготовка за партньорства на местно ниво.

До края на януари 2027 г. трябва да бъде направена оценка на възможностите за сътрудничество с други организации и авторитетни представители на гражданското общество в отделните общини.

Паралелно с това трябва да започнат разговори, „на първо място с партньорите от „Демократична България", но и с други демократични формации, граждански организации, действащи демократични кметове и общински съветници. След анализ на предложенията на местните структури и резултатите от партньорските разговори ДСБ трябва да организира форум на партията или колективен коалиционен формат.

Крайният срок за това е краят на април 2027 г., когато трябва да бъде взето решение за явяването на местните избори. С резолюцията ДСБ очертава курс към по-широко демократично обединение, като поставя местния вот през 2027 г. в контекста на по-голямата политическа задача – изграждането на обща алтернатива на управлението на Румен Радев.