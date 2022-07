ЕК подписа споразумението с България за Кохезионния фонд - ще усвоим 11 млрд. евро

„Средствата по Кохезионния фонд ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и ще подпомагат изпълнението на ключови приоритети на ЕС като екологичния и цифровия преход. Тези средства ще подкрепят и области на политиката, в които България има потенциал за подобрение и намаляване на регионалните различия в страната“, отбелязват от ЕК.

На 10 юни премиерът Кирил Петков се срещна с европейския комисар по въпросите на сближаването Елиза Ферейра в София и тогава заяви, че споразумението с ЕС за Кохезионния фонд е „политически и технически готово“. Тогава Петков отбеляза, че за да бъдат усвоени средствата, страната ни трябва да има „стабилно правителство с ясна стратегия за работа с Европейската комисия“. Няколко дни по-късно вотът на недоверие срещу кабинета му, предложен от ГЕРБ-СДС, се оказа успешен.

€11 billion to support Bulgaria in promoting economic, social and territorial cohesion.



The Partnership Agreement for 2021-2027 will support Bulgaria's:



🌳 Green transition and reduce energy dependence

🤝 Vulnerable regions

🌊 Sustainable fisheries&aquaculture#EUFunds