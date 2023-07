Мария Габриел: България е жизненоважна част от НАТО (ВИДЕО)

Габриел отчита, че причината за важността на България е геополитическото й разположение.

"България е член на НАТО и като такъв не само е част от разговори, свързани с преодоляването на предизвикателставта пред Алианса, но и влияе за вземането на ключови решения. Решения за България, но и за всички страни членки на НАТО", смята вицепремиерът. ОЩЕ: Столтенберг определи три области, в които НАТО ще подкрепи Украйна

Тя отбелязва, че България има опит и експертиза от познанията си за Черно море до опита ни с хибридни заплахи. "Споделени - те ще са от полза за всички наши съюзници. България е НАТО", подчерта Габриел.

