Столтенберг определи три области, в които НАТО ще подкрепи Украйна

Генералният секретар на НАТО Йенс Столтенберг заяви това на пресконференция в Брюксел този петък - четири дни преди срещата на върха на военния съюз в литовската столица.

Според него НАТО ще изрази подкрепата си за Украйна в три области, включително чрез одобряване на многогодишна програма за подкрепа на Украйна, повишаване на нивото на политическо сътрудничество чрез създаване на Съвет НАТО-Украйна и потвърждаване, че Украйна ще стане член на НАТО.

Според Столтенберг "за изпълнението на тези планове НАТО ще постави 300 000 военнослужещи в състояние на повишена готовност, включващо и значителен капацитет за противовъздушна отбрана", предава БГНЕС.

Както отбеляза генералният секретар на НАТО, за първи път от времето на Студената война насам Алиансът "ще свърже изцяло планирането в областта на колективната отбрана с планирането на своите сили, способности, както и командването и контрола, и ще разшири програмата за учения".

Столтенберг потвърди, че украинският президент Володимир Зеленски ще участва в първото, учредително заседание на Съвета НАТО-Украйна във Вилнюс, пише "Укринформ".

Освен това каза, че лидерите на страните от НАТО ще одобрят многогодишен пакет за подкрепа на Украйна, който ще я доближи до Алианса. Засега се отхвърля възможността Киев да получи покана за членство по време на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г.

