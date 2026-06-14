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Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат

14 юни 2026, 11:38 часа 554 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Министър Илин Димитров: България е на последно място в ЕС по ръст на чуждестранни туристи според Евростат

Министърът на туризма Илин Димитров заяви в студиото на "Денят започва с Георги Любенов", че България отчита сериозен спад в международния туристически поток и се намира на последно място в Европейския съюз по ръст на чуждестранни туристи за периода януари – април. Той посочи и редица проблеми в управлението на сектора през последната година, включително неефективни разходи и липса на стратегически фокус върху основни пазари.

Министърът коментира и общото състояние на сектора, като подчерта, че макар курортите да са подготвени за летния сезон, реален приток на туристи липсва:

"В момента курортите ни са готови, те са чисти, подредени, очакват туристи, а туристи няма. И понеже трябва да работим с числа и данни, преди няколко дни буквално излезе резултат. Евростат излезе със статистика къде се намира България от периода януари – април 2026 г. спрямо януари – април 2025 г. Намираме се на последно място в Европейския съюз. И не само на последно място. При ръст на Европейския съюз от 4,5% се оказва, че България е минус 4,3%. Това говори за голям отлив на записвания и въобще на туристи от България."

Димитров определи ситуацията като тревожна и посочи, че данните не са негови лични оценки, а официална статистика. Той акцентира, че основният отлив идва от германския и румънския пазар, които са сред най-важните за българския туризъм:

"Много е тревожно и реално в момента това е резултатът на работата на Министерството на туризма и на свързаните сектори. Основният отлив е на два пазара – германският и румънският. По линия на германския пазар има нарушения на отношения между няколко големи играча, което вместо да се намеси Министерството на туризма, той има друг фокус."

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По думите му част от проблемите са свързани с липса на активна реакция и стратегическо управление на пазарните процеси. Той отправи критики към начина, по който са били разходвани средства в предходния период, като посочи конкретни примери за договори и дейности:

"Ние сме се занимавали като министерство в 2025 година с принтиране на снимки и поставянето им в коридора и предверието на министерството – 48 000 лева за принтове на снимки. И по-интересно е монтажът – по 41 лева за поставяне на един винт и окачване на стена. Един брой монтаж е 41 лева. Ако сложите два – 82 лева за окачване на снимка. Това е било фокус по харчене. По-интересно е, защото имало е и излъчване на рекламни клипове на фасада на сграда – договор за година и половина на стойност 541 хиляди лева."

И допълни, че договорите в някои случаи не са съдържали ясни механизми за прекратяване. Министърът посочи, че значителни средства са били насочени към събития с неясен ефект върху туризма:

"Субсидирали сме събития за около 2,5 милиона лева в България. Те са с интересна тематика, бих казал причудлива – свързани с картофи, хвърчила, кръгли маси, вечеринки, награди. И когато поискахме списък какво е правено, се оказа, че има списък със събития, но има и друг списък с 36 събития, които самата дирекция предлага да бъдат прекратени, защото няма обосновка за ефективността."

Димитров подчерта, че не прави обвинения, а изнася факти, и че към момента тече институционален одит:

"Аз не съм прокурор и не съдя никого. Изнасям факти. В момента тече одит на Сметната палата, който ще провери всичко за съответствие. Искам да подчертая, че нещо може да се окаже законно, но да е крайно неефективно."

Илин Димитров заяви още, че туристическият бранш ще се справи, но секторът е изправен пред сериозни структурни проблеми.

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Илин Димитров туризъм
Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Редактор
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