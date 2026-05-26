Въпреки водния капан: Министърът на туризма каза ще има ли "справедлива туристическа цена" и готови ли сме за лятото

26 май 2026, 8:28 часа 589 прочитания 0 коментара
Снимка: Nikolay Vitanov/Meteo Balkans/Facebook
Няма как да има в едно изречение "туризъм" и "бедствие". Правителството имаше бърза реакция и реално погледнато трябва да се работи активно и бързо, за да се отстранят последиците. Трябва да се направи анализ какво се е случило и ако има човешка намеса, трябва да направим, така че да предотвратим следваща трагедия. Това заяви пред bTV Илин Димитров, министър на туризма. Още: След водния капан: Няма опасност за хората в Северна България, но има наводнени мазета, шахти, изби

Той посочи, че има отказ от резервации и заради свлачището на пътя Смолян-Пампрово. Реално курортът не е с нарушена качествена услуга и няма от какво да се притесняват туристите, увери министърът на туризма. 

Илин Димитров увери още, че морската вода е една от най-чистите на Балканите.

Той заяви още, че не очаква да има спад на туристите, а дори напротив - увеличаване на туристическия поток. "Ние сме готови за туристическия сезон. Основният турист в България - над 60% от туристите са българи. Един от приоритетите на Министерство на туризма е да създадем обсерватория за качеството ни на туристическия продукт", добави туристическият министър. 

Въпреки това около 100 000 туристи няма да дойдат в България, отчете министърът.

Илин Димитров заяви още, че един от най-компонентите отрали е туризмът. Той е сигурен, че няма да има увеличение на цените на шезлонг и чадър на морето. 

Антон Иванов
