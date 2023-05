Роджър Уотърс се появи на концерт с нацистки костюм, германската полиция го разследва (ВИДЕО)

На 17 май в Берлин Уотърс носеше черна униформа с червена лента на ръката, подобна на тази на нацистите на Хитлер. Също така насочи реплика на картечница към публиката.

Германия забранява показването на нацистки символи, но законите на страната допускат изключения по артистични или образователни причини. Уотърс заяви, че изпълнението му е имало за цел да покаже "противопоставяне на фашизма".

След концерта в берлинската зала Mercedes-Benz Arena говорителят на германската полиция Мартин Халвег заяви: "Разследваме по подозрение в подбуждане на обществена омраза, тъй като дрехите, носени на сцената, биха могли да се използват за възхваляване или оправдаване на нацисткото управление, като по този начин се нарушава общественото спокойствие. Облеклото прилича на облеклото на офицер от СС", добави той, цитиран от BBC.

Червената лента на ръката на Уотърс имаше два черни кръстосани чука върху бял кръг - облекло, което той е носил и на други концерти преди години.

