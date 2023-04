Съдът се произнесе: Концертът на Роджър Уотърс във Франкфурт трябва да се проведе

79-годишният бивш фронтмен на легендарните Pink Floyd се сблъска с подобни проблеми и в други германски градове, но тамошните му изяви не са били сериозно застрашени. Турнето му "This Is Not a Drill" включва шест дати в Германия, като Франкфурт е последната спирка.

През февруари тази година властите във Франкфурт и провинция Хесен обявиха, че едностранно отменят концерта на Уотърс, като посочената причина бе поведението на Роджър Уотърс, който многократно призовава за културен бойкот на Израел, критикува политиката на страната и подкрепя британския клон на "Артисти за Палестина". На повече от 200 концерта музикантът пусна балон във формата на прасе с изображения на звездата на Давид.

Мястото на планирания концерт също предизвика бурно недоволство във Франкфурт. В дните след Кристалната нощ през 1938 г. 3000 еврейски мъже от Франкфурт и района са доведени във фестивалната зала, малтретирани са и по-късно са депортирани в концентрационни лагери. Много от тях са убити, пише Дойче веле.

Съдът във Франкфурт обаче постанови, че макар шоуто на Уотърс да включва символи, свързани с националсоциализма, няма никакви доказателства, че музикантът прославя нацистите или се идентифицира с нацистка идеология, както и че използва каквато и да било нацистка пропаганда в концертите си. Да му бъде отказан достъп до залата е нарушение на неговата свобода на изразяване като артист, казва още съдът, пише Fakti.

В изявлението на съда се посочва, че макар да е "особено лош вкус" концертът на Уотърс да се провежда на място, където са били задържани и тормозени над 3000 евреи, спектакълът "не би наранил човешкото достойнство на тези хора".

ОЩЕ: Роджър Уотърс е презаписал "The Dark Side of the Moon", но без Pink Floyd

Самият Роджър Уотърс настоява, че не е антисемит, а лондонският му мениджър нарече обвиненията на Франкфурт и Хесен "безпочвени". Междувременно, преди да се произнесе съдът, петиция събра хиляди подписи в подкрепа на Уотърс. В негова подкрепа се подписаха знаменитости като Ерик Клептън, Сюзън Сарандън, Ноам Чомски и бившият му колега от Pink Floyd Ник Мейсън.

Мюнхен, Кьолн и Хамбург също се изправиха пред дилема дали да позволят концертите от турнето "This Is Not a Drill", но взеха решение в полза на провеждането им (което им навлече немалко критики).