A1 обявява до 75% намаление за устройства в своя онлайн магазин

С най-голяма отстъпка - в размер на 75%, е смартфонът LG К50s . Той идва в комплект с хендсфри ttec Rio на цена от 57,49 лв. при закупуване с тарифен план A1 One Unlimited XL. Samsung A20e Huawei P Smart Z пък са намалени наполовина, като стойността им със същия тарифен план е съответно 109,99 лв. и 130,00 лв. При поръчка на тези устройства от онлайн магазина на А1 клиентите ще ги получат в комплект с преносима батерия ttec PowerCard 5 000 mAh.Любителите на аксесоарите ще се радват да научат и за комплекта Huawei Nova 5T и смарт гривна Smart Band 4. Двете устройства могат да работят в синхрон и да помагат на фитнес ентусиастите да следят показателите си. Цената им в момента е 433,99 лв., ако бъдат поръчани с тарифен план A1 One Unlimited XL. Може би най-атрактивното предложение с намаление в момента е комплектът от Xiaomi Mi A3 с пречиствател на въздуха. Темата за замърсяването с фини прахови частици винаги е актуална, особено сега, когато здравето на белите ни дробове е на фокус. Пречиствателят също е с марка Xiaomi и може да се управлява директно от телефона с приложението Mi Home. Цената за този комплект в момента е 265,99 лв. с тарифен план от А1.С отстъпки от 25% могат да бъдат закупени още 2 устройства – Samsung Note 10 lite Huawei P40 lite . Трябва да се отбележи, че това са и едни от най-актуалните модели сред тези с намалени цени и вървят в комплект с преносима батерия ttec PowerCard 5 000 mAh. Ако бъдат поръчани с A1 One Unlimited XL, Samsung Note 10 lite ще струва 659,99 лв., а Huawei P40 lite – 277,49 лв. Промоционалните цени са валидни до 31 май и важат само при закупуването на устройство с план от А1. Целият процес се случва онлайн, a доставките са безплатни до всяка точка на страната, независимо от стойността на поръчаното устройство. Договорът също се изпраща по куриер, а клиентите могат да го прегледат и онлайн, преди да го подпишат.