Бюджетните смартфони – качество на добра цена

Устройствата от водещи производители, включени в лятната разпродажба на А1, предлагат отлично съотношение между цена и качество. Модерен дизайн, камера с изкуствен интелект, лицево отключване, сензор за пръстови отпечатъци, осемядрен процесор, качествен дисплей и батерия – всичко това вече може да бъде събрано в нов смартфон и то на достъпна цена.В края на лятото А1 предлага десет привлекателни модела смартфони от марките Samsung, Huawei, Nokia, Motorola и безжичните слушалки AirPods Pro на Apple с отстъпки до 50%. До края на август клиентите на А1 могат да закупят мобилни устройства и аксесоари на намалени цени с включен тарифен план. От големите летни намаления могат да се възползват настоящи клиенти при подновяване на своя договор, както и нови, които изберат да се прехвърлят и ползват услугите на телекома. Допълнително всички устройства в промоционалната кампания се предлагат в комплект с различни бонус устройства или аксесоари. Сред тях са външна батерия ttec, прозрачен калъф и стъклен протектор, а за най-смелите търсачи на нестандартни предложения - дори телевизор. С най-големи отстъпки от 50 процента от стандартната цена са моделите Nokia 2.3 Huawei Y6p . Бюджетният модел Nokia 2.3 е с 6.21-инчов IPS дисплей, четириядрен процесор, камера с изкуствен интелект и възможност за лицево отключване. Не по-малко внимание заслужава осемядреният Mediatek процесор на Huawei Y6p в допълнение с по-добра камера и сензор за пръстови отпечатъци. Двата смартфона се предлагат с тарифен план A1 One Unlimited 2XL в допълнение с външна батерия ttec PowerBank с капацитет 5000 mAh.Във виртуалния магазин на А1 с намалени цени до 40 процента са налични и устройствата А1 Alpha 20+ Huawei P40 Lite . Моделът Alpha 20+ е представител на портфолиото от смартфони с марка А1, има 36-месечна гаранция и идва в комплект с оригинален прозрачен калъф, стъклен протектор и тарифен план A1 One Unlimited 2XL. Моделът на Huawei - P40 Lite, се отличава с модерен дизайн и система от 4 основни камери за уникални панорамни кадри дори и през нощта. Huawei P40 Lite се предлага в комплект с външна батерия ttec PowerBank 5000 mAh, също с план А1 One Unlimited 2XL. За любителите на южнокорейските технологии в лятната промоция на А1 са включени и няколко модела на Samsung. С намалени цени в момента е бюджетният Samsung Galaxy A21s , който се предлага с външна батерия и тарифен план A1 One Unlimited 2XL, а моделите A51 и А41 се предлагат с намаление от 30 процента от редовната цена при същите условия. Едно по-различно от всички останали предложения А1 дава на тези потребители, които са решили, че само смартфон не е достатъчен. Нестандартното дуо включва смартфон Motorola G8 в комбинация с 32-инчов телевизор Philips.