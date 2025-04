"Амазон" в конкуренция с Мъск: Първите му сателити вече са в орбита (ВИДЕО)

„Амазон“ изстреля първата си серия сателити за интернет връзка в Космоса, поставяйки началото на изграждане на сериозна конкуренция на мрежата „Старлинк“ на Илон Мъск. Ракета „Атлас V“ изведе 27 сателита в орбита от Кейп Канаверал, Флорида. Спътниците са част от проекта „Куипър“ на „Амазон“, който има за цел да разположи съзвездие от около 3200 сателита през следващите няколко години, за да осигури глобално интернет покритие, предаде ДПА.

Изстрелването последва забавяне по-рано този месец поради лошо време. „Амазон“, основан от Джеф Безос, е осигурил десетки бъдещи изстрелвания на ракети с доставчици, включително „Спейс Екс“ и „Блу Ориджин“, за да отговори на регулаторните изисквания. Съгласно оперативния си лиценз компанията трябва да разположи поне 1600 спътника „Куипър“ до средата на 2026 г. Мрежата „Старлинк“ на „Спейс Екс“ вече управлява около 7000 сателита и доминира на пазара на сателитен интернет.

Amazon $AMZN just launched the first batch of its Kuiper internet satellites into space - CNBCpic.twitter.com/KphvafepuM