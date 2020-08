Десет модела смартфони с отстъпки до 50% в голямата лятна разпродажба на A1.bg

Най-големите отстъпки в процентно отношение са за устройствата Nokia 2.3 Huawei Y6p , чиито цени ще са намалени наполовина до края на август, при покупка през А1.bg. Бюджетният модел на Nokia може да бъде закупен за 39,99 лева в брой при покупка с тарифен план A1 One Unlimited 2XL. Със същия тарифен план цената на Huawei Y6p e 69,99 лева в брой. Двата смартфона се предлагат в комплект с външна батерия ttec PowerBank 5000 mAh. Други две устройства са с намалени цени до 40 процента – А1 Alpha 20+ Huawei P40 Lite . Моделът Alpha 20+ е представител на третото поколение смартфони, носещи бранда А1. В момента той се предлага на цени, започващи от 155,99 лева в брой в комбинация с тарифен план A1 One Unlimited 2XL, a закупилите го ще го получат в комплект с оригинален прозрачен калъф и стъклен протектор. Huawei P40 Lite се предлага в комплект с външна батерия ttec PowerBank 5000 mAh и на цена от 237,99 лева със същия тарифен план. До края на август ще бъдат намалени и цените на няколко модела на Samsung. Бюджетният Samsung Galaxy A21s , в комплект с външна батерия ще струва 135,98 лева, при покупка в онлайн магазина с тарифен план A1 One Unlimited 2XL. Моделите A51 и А41 се предлагат с отстъпка от 30 на сто от редовната цена, при същите условия, докато намалението при представляващия високия клас Samsung Galaxy S20 e 15 на сто. Особеното при S20 е, че той идва в комплект с външна батерия с внушителен капацитет - ttec ReCharger 10000 mAh – и на цени от 1121,99 лв. с тарифен план A1 One Unlimited 2XL. Единственият модел на Motorola в промоцията на А1– Motorola G8 – привлича вниманието не само с атрактивните си цени, започващи от 321,98 лв., но и с факта, че се предлага в комплект с 32-инчов телевизор Philips. Нестандартното предложение, комбинирано с промоционална цена, отличава тази оферта на онлайн магазина на А1. Любителите на бранда iPhone ще се радват да научат, че безжичните слушалки AirPods Pro също са част от лятната разпродажба на А1. В момента те се предлагат за 205,99 лв. в брой или 10,50 лв. на изплащане, при покупка с двугодишен договор A1 One Unlimited 2XL.