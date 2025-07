"Имам повече власт": Тръмп шикалкави за оръжието за Украйна и си призна как не прави нищо с Путин (ВИДЕО)

"Даваме оръжия. Даваме много оръжия. Работим с тях, опитваме се да им помогнем. Байдън "изпразни" страната ни, давайки оръжия - и трябва да сме сигурни, че имаме достатъчно за нас самите". Това заяви американският президент Доналд Тръмп по болния въпрос с американската военна помощ за Украйна - Още: Любимец на Тръмп го изложи за Иран и забърка каша с оръжието за Украйна. Последствия за фронта (ОБЗОР - ВИДЕО).

Думите на Тръмп идват, след като той самият призна, че не бил доволен от последния си телефонен разговор с руския диктатор Владимир Путин. "Не съм щастлив. Не постигнах никакъв прогрес", заяви американският президент - Още: "Путин ще стане още по-непреклонен": Политици и експерти зоват Тръмп да не спира помощта за Украйна

И това на фона на признание на Тръмп, че: "Мисля, че имам повече власт сега (бел. ред. - отколкото в първия му мандат)" и хвалби колко бил успешен всъщност първият му мандат (според него).

Същевременно, при гостуването си в Дания за откриването на европредседателството на скандинавската държава (тя ще води ЕС през втората половина на тази година), украинският президент Володимир Зеленски изрично подчерта, че Украйна се стреми към отговор на руските модернизирани варианти на иранските дронове "Шахед". Според Зеленски, отговорът са дронове-прехващачи. Той каза, че Украйна е подписала голям договор и разчита, че ще може да сваля много дронове "Шахед":

