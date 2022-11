Ето как Финландия направи "батерия" от пясък (ВИДЕО)

Един от проблемите на зелената енергия е нейната цикличност. Когато има дълги слънчеви дни или силен вятър, тя е в излишък и трудно може да бъде поета от мрежата. При затишие или в късите зимни дни е обратното - не достига. Именно тук идва финландското изобретение - тази "батерия" е топлинен склад за енергия на висока температура. За целта в ядрото на склада се използва пясък или подобни на пясък материали, като енергията се съхранява в него под формата на топлина, обясняват от Polar Night Energy - първата в света компания, която е успяла да изгради подобно съоръжение и да го използва за комерсиални цели.

Съхранената топлина може да се използва за отопление на домове или за осигуряване на гореща пара за индустрии, които иначе разчитат на изкопаеми горива.

Складът на компанията се намира в град Канканпя в западната част на Финландия и е свързан с отоплителната му мрежа, която покрива частни домове, офиси и обществени сгради - например общинския плувен басейн. Батерията е инсталирана в електроцентралата "Ватаянкоски".

Топлинният склад представлява висока затворена стоманена кула, пълна със 100 тона нискокачествен строителен пясък, захранван от излишната слънчева и вятърна енергия от електроцентралата.

С нея той се нагрява до 500 градуса.

Процесът за съхранение се нарича резистивно отопление. При него топлината се генерира от триенето, създавано при преминаването на ток през материал, който не е добър проводник на електричество. Създаденият горещ въздух пък циркулира в контейнера през топлообменник.

