Neuralink на Мъск вкара чип в мозъка на втори пациент (ВИДЕО)

Neuralink успешно е имплантирала на втори пациент чип в мозъка. Ръководителят на компанията - милиардерът Илон Мъск - обяви, че пациентът е преминал успешно процедурата.

По думите му, в мозъка на пациента вече работят 400 електрода и той получава много сигнали. Neuralink посочва на своя уебсайт, че имплантът ѝ използва 1024 електрода.

Тази процедура е предназначена да даде на парализирани хора възможността да използват цифрови устройства само със силата на мисълта.

Neuralink е в процес на тестване на своето устройство. То позволи на първия пациент с чип в мозъка да играе видеоигри, да сърфира в интернет, да публикува в социалните мрежи и да движи курсора на лаптопа си. Имаше обаче и някои проблеми: Има проблеми с мозъчния чип на Neuralink, имплантиран в човек.

В подкаст, публикуван късно в петък и продължил повече от 8 часа, Мъск даде малко подробности за втория пациент. Сподели, че човекът е имал увреждане на гръбначния мозък, подобно на първия пациент, който е бил парализиран по време на гмуркане.

"Изглежда, че с втория имплант всичко е минало изключително добре", каза Мъск пред водещия на подкаста Лекс Фридман, цитиран от Reuters. "Има много сигнал, много електроди. Работи много добре".

Мъск не разкрива кога Neuralink е извършила операцията на втория пациент. Каза, че очаква компанията да предостави имплантите на още 8 пациенти тази година като част от клиничните си изпитания.

Първият пациент, Ноланд Арбо, също бе интервюиран в подкаста, заедно с трима ръководители на Neuralink, които разказаха подробности за начина на работа на импланта и операцията, извършвана с робот.

