Първият в света хуманоиден робот с реалистични мускули и кости оживя (ВИДЕО)

Американската компания Clone Robotics, представи най-новото си творение - Protoclone V1, пълноценен синтетичен човешки прототип. Безликият андроид е с биомеханични мускули – включващи 1000 изкуствени мускула и 500 сензора. Той е описан от компанията като „нулева точка за ерата на андроидите“. Роботът е показан, докато се люлее на въже, като краката му се люлеят близо до пода. Въпреки че изглежда като излязъл от кошмар за мнозина, той бележи важен момент в индустрията, тъй като е първият в света двукрак мускулно-скелетен андроид.

