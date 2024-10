Илон Мъск представи роботакси (ВИДЕО И СНИМКИ)

Главният изпълнителен директор на "Тесла" Илон Мъск показа отдавна обещаното роботизирано такси с две врати тип "крило на чайка". То е без волан и педали.

Мъск заяви, че производството на такситата ще започне през 2026 г. и че клиентите ще могат да ги купуват за по-малко от 30 000 долара.

Robotaxi is premium point-to-point electric transport, accessible to everyone pic.twitter.com/oLykwaaTHm