Специална селекция смартфони с до 80% отстъпка от А1 през юни

До 30 юни клиентите на А1 могат да се възползват от специална селекция смартфони с до 80% отстъпка при покупка с план Unlimited – както в брой, така и на лизинг за 24 месеца. Сред акцентите са най-новите модели на Samsung, Apple и Motorola, които се предлагат в комплект с практични аксесоари. Независимо дали търсите интелигентни функции, мощна производителност, надеждност или стил – в A1 ще откриете устройства, подходящи за вашите нужди и ритъм на живот.

Ето и част от моделите, включени в кампанията:

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16 Pro Max, създаден за Apple Inteligence, е за онези потребители, които търсят по-голям контрол и интелигентност във всяко действие. С 6.9-инчов Super Retina XDR OLED дисплей – най-големият в iPhone досега, устройството предоставя изключително визуално изживяване. Новият чип A18 Pro задвижва широк набор от AI възможности с фокус върху мобилна фотография, усъвършенствано управление на камерата и плавна работа дори при тежки задачи – всичко това с подобрена енергийна ефективност, която удължава живота на батерията. А благодарение на функцията Eye Tracking, можете да навигирате приложения в смартфона само с движението на очите си. В допълнение, новата 48MP Ultra Wide камера комбинира висока резолюция с възможност за макро заснемане, както и изцяло нов бутон за управление. Моделът впечатлява и със своята здравина – титаниев корпус Grade 5, Ceramic Shield защита и IP68 рейтинг, които го правят устойчив партньор във всяка ситуация. До 30 юни iPhone 16 Pro Max 256 GB се предлага от А1 за 1699,99 лв. в брой с план Unlimited Ultra и слушалки ttec Mode.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra е създаден с мисъл за хората, които искат смартфон, способен да бъде и личен асистент, и креативна платформа, благодарение на Galaxy AI. Моделът има 6.9-инчов QHD+ Dynamic AMOLED 2x дисплей, идеален за рисуване, бележки или работа в движение, като идва с вграден стилус S Pen за още по-голяма прецизност. Системата от камери е с 200 MP основен сензор, Space Zoom до 100x, като улавя впечатляващи детайли, дори в условия на слаба осветеност, благодарение на технологията Nightography. Galaxy S25 Ultra включва и редица AI инструменти, които улесняват ежедневието – AI Edit за интелигентна обработка на снимки, Audio Eraser за премахване на фонов шум във видеа, Live Translate за превод на разговори в реално време и Now Brief за персонализирани резюмета през целия ден. А вградената функция Circle to Search with Google позволява незабавно търсене на информация от екрана само с едно движение. Усъвършенстваният графичен софтуер Provisual Engine и мощният процесор Snapdragon правят смартфона отличен избор за мобилен гейминг и интензивни задачи, а 5000 mAh батерията издържа през целия ден. В периода на кампанията Samsung Galaxy S25 Ultra 256 GB може да бъде ваш за 1899,99 лв. в брой с план Unlimited Ultra и безжични слушалки ttec Mode.

Samsung Galaxy A05s

Samsung Galaxy A05s предлага отличен баланс между достъпна цена, производителност и функционалност. Устройството разполага с 6.7-инчов FHD+ дисплей с 90Hz опреснителна честота за оптимално визуално изживяване. Моделът е оборудван с тройна основна камера – 50 MP за детайлни пейзажи, 2 MP макро за близки кадри и 2 MP сензор за дълбочина за ефектни портрети. Сърцето на телефона е процесорът Snapdragon 680, който в комбинация с 4 GB RAM осигурява стабилна и плавна работа на приложенията, при игри и изпълнение на ежедневни задачи. Galaxy A05s поддържа разширение на паметта до 1TB с microSD. Освен това батерията е с голям капацитет oт 5000 mAh - смартфонът се зарежда до 48% само за 30 минути, което го прави удобен избор за динамично ежедневие. Samsung Galaxy A05s се предлага от А1 с 80% отстъпка за 9,98 лв. в брой с план Unlimited Ultra и слушалки ttec Mode до 30 юни.

Motorola Edge 60

Motorola Edge 60 е проектиран с внимание към детайла, като комбинира елегантен quad-curved дизайн с премиум покритие, вдъхновено от кожа и текстил. Моделът предлага 50 MP основна камера Ultra Pixel със сензор Sony LYTIA™ 700C, оптична стабилизация и още три камери за максимална гъвкавост, както и 50 MP селфи камера – всичко това, подпомогнато от moto ai за автоматична оптимизация на изображенията. Камерата PANTONE™ Validated гарантира реалистични нюанси, а Pantone SkinTone™ Validated представя точно пълния спектър от тонове на кожата. Освен елегантен Motorola Edge 60 е и изключително здрав – със защита IP69/IP68, стъкло Corning® Gorilla® Glass 7i и военен сертификат за издръжливост MLT-STD-810H. Устройството идва в комплект с TurboPower 68W зарядно, което осигурява цял ден работа само с 8 минути зареждане – подходящо решение за потребителите с натоварено ежедневие. Смартфонът е достъпен за 299,99 лв. в брой с план Unlimited Ultra до края на юни.

Повече информация за моделите и условията на кампанията ще откриете в магазините на А1 и на сайта www.a1.bg.